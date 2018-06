Ouverture des candidatures pour le JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018 !

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--juin 15, 2018--La campagne pour l'édition 2018 du JAPAN Best Incentive Travel Awards, organisée par l'Office national du tourisme japonais (Japan National Tourism Organization, JNTO), est désormais ouverte aux inscriptions, et les soumissions seront acceptées jusqu’au 13 juillet 2018 à 17 h (heure UTC+9). La cérémonie de remise des prix se tiendra le 19 septembre 2018 à l’hôtel New Otani de Tokyo.

Le Japan Incentive Travel Awards met à l'honneur les performances exceptionnelles de ceux qui parmi les planificateurs de réunions mondiales et de voyages de stimulation, offrent des programmes et des expériences uniques dans le cadre de voyages de stimulation au Japon, et qui présentent les attractions du Japon de manière à en faire une destination incitative idéale aux yeux du monde entier.

Conditions de candidature Les voyages de stimulation, éligibles doivent avoir eu lieu entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 avec au moins 100 nuitées*. *Une nuitée sur la base d’une personne hébergée pour une nuit (p. ex., 20 personnes x 5 nuits = 100 nuitées)Vous devez envoyer les documents pertinents du tour incitatif réalisé et les photos correspondantes, comme preuve d’inscription.Si votre candidature est sélectionnée pour le prix, les informations détaillées de votre événement seront présentées sur le site Web de JNTO. Cependant, le nom de votre client ne sera pas divulgué. Comment s’inscrire Pour télécharger le formulaire d’inscription, rendez-vous sur https://incentive-awards-jnto.com/form/ Annonce des soumissions gagnantes Toutes les soumissions gagnantes seront annoncées début août sur le site Web de JNTO. Prix Trois gagnants seront invités au Japon pour la cérémonie de remise des prix, avec un billet d’avion aller-retour gratuit en classe affaires. JNTO offrira à chaque gagnant un éductour, tout hébergement compris, et des opportunités supplémentaires d’explorer de nouvelles idées incitatives et impressionnantes en vue des futurs voyages de stimulation à planifier.Les gagnants auront le privilège d’utiliser le logo « JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018 » sur tous leurs supports promotionnels publicitaires et marketing pendant une période de trois ans. Le logo est également autorisé sur des documents imprimés comme des brochures, ou des sites Web.

*Le lot de prix est susceptible d’être modifié.

Aperçu du « JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018 » https://incentive-awards-jnto.com/index.html

Détails du gagnant « JAPAN Best Incentive Travel Awards 2017 » https://incentive-awards-jnto.com/result/index.html

