Aperte le candidature per i JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018!

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--giu 15, 2018--La campagna per i JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018 organizzata dall’Ente Nazionale del Turismo Giapponese (Japan National Tourism Organization, JNTO) apre le porte alle candidature. Le domande saranno accettate fino alle 17:00 (UTC+9) del 13 luglio 2018. La cerimonia di premiazione si terrà il 19 settembre 2018 all’Hotel New Otani di Tokyo.

I Japan Incentive Travel Awards vogliono celebrare coloro che hanno ottenuto risultati eccezionali nell’organizzazione di convegni globali e i pianificatori di incentivi che sono riusciti a dar vita a programmi ed esperienze esclusivi nell’ambito dei viaggi di incentivazione aventi come meta il Giappone e finalizzati a esibire le attrazioni del territorio giapponese come destinazione ideale per i progetti di incentivazione.

Idoneità I viaggi di incentivazione idonei dovranno avere avuto luogo tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2018 e contare almeno 100 pernottamenti*. *Per pernottamento si intende il soggiorno di una persona in una struttura per una notte (es. 20 persone x 5 notti = 100 pernottamenti)La documentazione relativa al viaggio di incentivazione organizzato dovrà essere sottoposta insieme a foto documentali come prova per la candidatura.Per le candidature selezionate a ricevere i premi, informazioni dettagliate dell’evento saranno fornite sul sito web di JNTO. I nomi dei clienti saranno in ogni caso mantenuti riservati. Modalità di iscrizione Per scaricare il modulo di candidatura, visitare il sito https://incentive-awards-jnto.com/form/ Annuncio dei vincitori I nomi dei vincitori saranno resi noti all’inizio di agosto sul sito web di JNTO. Premi Ai tre vincitori, che saranno invitati in Giappone per la cerimonia di premiazione, verrà pagato il viaggio aereo di andata e ritorno in business class. JNTO offrirà a ciascun vincitore un viaggio di esplorazione completo con diverse opportunità per scoprire nuove destinazioni di incentivazione e idee “brillanti” per la pianificazione di futuri viaggi di incentivazione.I vincitori avranno il privilegio di utilizzare il logo “JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018” per tutte le attività promozionali pubblicitarie e di marketing per un periodo di tre anni. Il logo da utilizzare su materiali quali le brochure, come anche nei siti web, sarà altresì disponibile.

*La natura del premio può essere soggetta a variazioni.

Per una panoramica dei “JAPAN Best Incentive Travel Awards 2018”: https://incentive-awards-jnto.com/index.html

Per i dettagli dei vincitori dei “JAPAN Best Incentive Travel Awards 2017”: https://incentive-awards-jnto.com/index.html

