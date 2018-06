Fluence adjudica contrato de 3,9 milhões de euros para sistema inovador de conversão de efluentes em energia na Bélgica

MELBOURNE e NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--jun 15, 2018--Fluence Corporation Limited (ASX:FLC) anunciou hoje que recebeu um contrato de 3,9 milhões de euros para um sistema de tratamento de efluentes e resíduos para energia para seu cliente ArcelorMittal. A Fluence irá projetar e construir esses sistemas para a usina siderúrgica da ArcelorMittal em Ghent, na Bélgica, usando a inovadora tecnologia de digestão anaeróbica para produzir biogás a partir de subprodutos da fermentação de gases residuais. A expectativa é que o sistema Fluence seja entregue, instalado e no local e comece a operar em 18 meses. A ArcelorMittal é a maior produtora de aço bruto do mundo, gerando 90 milhões de toneladas de aço por ano.

An anaerobic digestor, like the one pictured above, will be custom-designed by Fluence for ArcelorMittal. (Photo: Business Wire)

Este será o primeiro sistema de tratamento de efluentes e conversão de resíduos em energia da Fluence projetado especificamente para uso na indústria siderúrgica. Os subprodutos da siderúrgica são notoriamente difíceis de tratar em uma medida que atenda aos requisitos de efluentes tratados pelo governo. A equipe Fluence foi capaz de atingir o nível de depuração exigido pelo cliente usando tecnologia avançada de digestão anaeróbica. Ao incorporar o tratamento de conversão de resíduos em energia no sistema, o biogás produzido será utilizado para alimentar as operações da siderúrgica, o que, por sua vez, reduzirá os custos operacionais gerais.

Henry Charrabé, diretor geral e diretor executivo da Fluence, disse: "Nossa equipe altamente experiente adaptou nossa avançada tecnologia de digestão anaeróbica para este novo aplicativo, oferecendo ainda mais valor aos nossos clientes. Esperamos que esta conquista do projeto seja o começo da introdução das capacidades da Fluence para aplicações similares em siderúrgicas em todo o mundo. Como parte de nossa estratégia global de produtos, já vendemos uma série de sistemas anaeróbicos desenvolvidos pela Fluence Italia na Europa e na América do Sul, que incluem aplicações nas indústrias de processamento de aves e peixes.”

Carl De Maré, vice-presidente de estratégia de tecnologia da ArcelorMittal, disse: "Estamos entusiasmados que, após vários anos de pesquisa e engenharia, estamos agora progredindo com o maior projeto desse tipo dentro do grupo ArcelorMittal. Esta é a primeira aplicação de um novo negócio viável, onde a reutilização de carbono é possível em larga escala. Vamos alcançar uma redução significativa de carbono e esperamos que isso nos leve a uma economia de carbono mais baixa. Esta nova tecnologia Carbon Smart ilustra o compromisso da ArcelorMittal em transformar a produção de aço e também fortalecerá ainda mais a posição do aço na economia circular, particularmente em comparação com outros metais com maior teor de carbono, como o alumínio.”

Sobre a Fluence Corporation Limited (ASX:FLC)

A Fluence tem experiência em mais de 70 países no mundo inteiro e emprega mais de 300 profissionais no setor de tratamento de águas altamente capacitados em todo o mundo. A empresa fornece soluções locais e sustentáveis para tratamento e reutilização, capacitando as empresas e comunidades do mundo inteiro a aproveitar ao máximo os seus recursos hídricos.

A Fluence oferece uma variedade integrada de serviços em todo o ciclo da água, desde a avaliação inicial, através da idealização e entrega, até o suporte contínuo e otimização de recursos relacionados à água. Com operações estabelecidas na América do Norte, América do Sul, Oriente Médio e Europa, a Fluence também está se expandindo para o mercado de tratamento de águas residuais da China.

A consultora global Frost and Sullivan premiou recentemente a Fluence Corporation como “2018 Global Decentralized Water and Wastewater Treatment Company of the Year” (Empresa do Ano em Tratamento Descentralizado de Águas e Esgotos de 2018), observando em sua dissertação de premiação:

“Embora os sistemas descentralizados típicos de tratamento de água sejam relativamente caros, complicados e ineficientes, a Fluence Corporation utiliza soluções tecnológicas inovadoras e inteligentes, apoiadas por décadas de know-how industrial para se destacar em soluções de tratamento de água e esgoto. A excelência da Fluence se torna aparente através de seu sucesso, à medida que a empresa continua a expandir suas ofertas existentes, assim como parcerias com outras empresas de destaques do setor. Com suas soluções fáceis de usar, sustentáveis, inteligentes e econômicas, assim como um notável ano de crescimento, inovação e liderança, a Fluence Corporation foi escolhida para o prêmio 2018 Global Company of the Year Award da Frost & Sullivan no setor de tratamento descentralizado de águas e esgoto.”

Mais informações podem ser encontradas em https://www.fluencecorp.com/.

Sobre a ArcelorMittal

A ArcelorMittal é a empresa líder em aço e mineração no mundo, com presença em 60 países e projeção industrial em 18 países. Guiados por uma filosofia para produzir aço seguro e sustentável, são os principais fornecedores de aço de qualidade nos principais mercados mundiais de aço, incluindo automotivo, construção, eletrodomésticos e embalagens, com pesquisa e desenvolvimento de primeira linha e excelentes redes de distribuição.

Em 2017, a ArcelorMittal teve receitas de US$ 68,7 bilhões e produção de aço bruto de 93,1 milhões de toneladas, enquanto a produção de minério de ferro atingiu 57,4 milhões de toneladas.

A ArcelorMittal está listada nas bolsas de valores de Nova York (MT), Amsterdã (MT), Paris (MT), Luxemburgo (MT) e nas bolsas de valores espanholas de Barcelona, Bilbao, Madri e Valência (MTS).

