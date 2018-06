Science Exchange nomme deux nouveaux cadres dirigeants pour accélérer la croissance

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--juin 15, 2018--Science Exchange, leading marketplace for outsourced R&D™ (la place de marché la plus importante en termes de recherche et de développement externalisés), vient de nommer Rob Mihalko au poste de vice-président du marketing, et Alex Slater au poste de vice-président du développement des affaires et directeur général de la région Europe. Les deux cadres dirigeants, qui relèveront directement de la PDG Elizabeth Iorns, Ph.D., viendront étoffer une équipe de direction déjà talentueuse qui développe des solutions de pointe pour améliorer la qualité et l’efficacité de la recherche scientifique à travers le monde.

Rob Mihalko, expert reconnu dans le domaine du commerce et de l’approvisionnement est doté d’une vaste expérience dans la mise en œuvre réussie de stratégies de mise sur le marché, pour les places de marché interentreprises à l’échelle mondiale. En tant que vice-président du marketing, M. Mihalko sera responsable des activités mondiales de marketing, de Science Exchange. Il ouvrira la voie en alignant la marque et le positionnement des produits de Science Exchange sur les programmes de marketing mondiaux, afin d’accroître la notoriété, de consolider les ventes et de renforcer l’adoption de la place de marché de l’entreprise, leader du secteur de la R&D.

Avant de rejoindre les rangs de Science Exchange, M. Mihalko a travaillé comme vice-président mondial du marketing Solution et clients, chez SAP Ariba, où il a dirigé les initiatives de marketing et de produits, transformant SAP Ariba en un leader mondial de l’approvisionnement et du commerce. Il a également occupé plusieurs postes de direction dans les domaines du marketing, des produits et de la finance, au sein de sociétés technologiques de premier plan, dont Microsoft, et a été consultant en gestion chez A.T. Kearney, conseillant des cadres supérieurs sur leurs initiatives de stratégie, d’approvisionnement et de transformation de la chaîne d’approvisionnement.

« Je suis ravi de rejoindre une équipe aussi passionnée et aussi axée sur la mission, que celle de Science Exchange », a déclaré M. Mihalko. « Je suis impatient d’aider l’entreprise à renforcer sa position de leader sur le marché de la recherche externalisée et à soutenir sa croissance dans de nouveaux segments verticaux et secteurs géographiques. »

En tant que vice-président du développement des affaires, et directeur général de la région Europe, Alex Slater sera le fer de lance de l’expansion continue de Science Exchange sur le marché européen. M. Slater apporte à Science Exchange 23 années d’expérience en développement des affaires pour le compte d’organisations de recherche sous contrat, couvrant l’ensemble de la découverte de médicaments, des projets de recherche fondamentale jusqu’au développement clinique. Il a également dirigé des équipes de développement des affaires, en Europe et en Asie pour le compte de Covance et, à son poste le plus récent, il a travaillé comme vice-président du développement commercial mondial, chez Eurofins Pharma Discovery Services.

Dans ses nouvelles fonctions, Slater fournira un leadership clé et soutiendra les efforts de développement et d’expansion des affaires de Science Exchange en Europe. Il travaillera avec l’équipe mondiale de développement des affaires pour stimuler le recrutement de fournisseurs et de chercheurs, et étoffer l’équipe de soutien européenne, afin de fournir aux chercheurs le soutien scientifique personnalisé qu’ils attendent.

« Dès mes premières rencontres avec Elizabeth Iorns et l’équipe de Science Exchange, j’ai été impressionné par leur passion et par leur volonté de simplifier l’accès des chercheurs aux services dont ils ont besoin », a déclaré M. Slater. « Je me réjouis à l’idée de travailler avec une équipe aussi motivée et d’aider l’entreprise à développer sa présence en Europe. »

« Nous travaillons dans un environnement en évolution rapide ; il est donc essentiel pour nous d’embaucher des personnes qui partagent notre vision ambitieuse et sont dotées de l’expertise qui nous permettra de réaliser cette vision avec succès », a déclaré Elizabeth Iorns, PDG de Science Exchange. « Je suis ravi d’accueillir ces deux nouveaux membres au sein de notre équipe, car ils vont chacun faire profiter Science Exchange de leur vaste expérience. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec eux dans le cadre de notre mission, qui est de permettre des percées scientifiques grâce aux relations. »

À propos de Science Exchange

Science Exchange est la plateforme la plus importante et la plus sûre au monde en termes de recherche externalisée, offrant aux grandes organisations de R&D la voie la plus rapide, depuis la découverte jusqu’au développement et la commercialisation. Science Exchange offre une plateforme d’externalisation sécurisée efficace pour commander plus de 6 000 services auprès d’un réseau de plus de 2 500 prestataires de recherche externalisée, tous ayant en place des contrats préétablis qui protègent la propriété intellectuelle et la confidentialité des clients. La plateforme améliore l’accès à l’innovation et augmente la productivité, libérant les scientifiques des tâches administratives et des retards associés à l’externalisation, à la mise en place et à la gestion des contrats avec les prestataires de services. Le programme d’entreprise de Science Exchange permet d’autre part aux grandes organisations de R&D de consolider les dépenses d’externalisation de la recherche en une relation stratégique unique, ce qui favorise l’efficacité, améliore la transparence et le suivi, et génère des économies de coûts. Depuis sa création en 2011, Science Exchange a levé plus de 58 millions USD auprès de Norwest Venture Partners, Maverick Capital Ventures, Union Square Ventures, Collaborative Fund, Index Ventures, OATV, YC Continuity Fund, et d’autres. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.ScienceExchange.com. Suivez l’entreprise sur Twitter @ScienceExchange.

