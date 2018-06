Michelin e Maxion Wheels recebem o prêmio CLEPA Innovation Award 2018 por cooperação

HAIA, Países Baixos--(BUSINESS WIRE)--jun 14, 2018--A Michelin, uma das maiores fabricantes mundiais de pneus, e a Maxion Wheels, a maior fabricante mundial de rodas, receberam o prêmio CLEPA Innovation Award 2018 durante o programa Prêmio de inovação deste ano da Associação Europeia de Fornecedores Automotivos (CLEPA). Durante a cerimônia de premiação, realizada em 13 de junho de 2018, o júri reconheceu as iniciativas de inovação das duas empresas, que culminaram na mais recente invenção da roda flexível ACORUS, com a terceira colocação na categoria “Cooperação”.

Pieter Klinkers, diretor executivo da Maxion Wheels e que recebeu o prêmio em nome das duas empresas, declarou: “A indústria automotiva está passando por uma grande transformação, e é fundamental que haja colaboração para vencer neste ambiente de negócios extremamente dinâmico. Isso não só fortalece e acelera a inovação, mas também amplia nossos conhecimentos e nossa expertise. A roda flexível ACORUS é o resultado da união do know-how de duas líderes mundiais para implementar a tecnologia MICHELIN ACORUS em um produto inovador para o mercado de automóveis”.

Vincent Rousset-Rouvière, vice-presidente executivo da linha de negócios de equipamentos originais para automóveis da Michelin, acrescentou: “Logo no início do projeto, ficou claro que precisávamos trabalhar ao lado da Maxion Wheels e aproveitar toda a sua experiência em rodas para levar esta tecnologia mais rapidamente ao mercado”.

Lançada na IAA Cars 2017 em Frankfurt, Alemanha, a roda flexível ACORUS é uma recém-desenvolvida combinação de roda e pneu, projetada para suportar as condições difíceis das estradas e manter condutores e passageiros em segurança. A nova tecnologia patenteada incorpora duas flanges flexíveis de borracha instaladas no corpo especial da roda para criar uma roda flexível que melhora o conforto da direção e absorve impactos de buracos e meio-fio.

Além de reduzir danos e aprimorar a segurança e a mobilidade, a roda flexível ACORUS proporciona outros benefícios para o condutor. Juntamente com a melhoria de conforto e a redução dos níveis de ruído, há também um benefício ambiental com o uso da tecnologia MICHELIN ACORUS: a roda flexível foi concebida para ser utilizada com qualquer marca de pneu, inclusive modelos de baixa resistência de rolamento, o que gera menos emissões de CO2 e mais economia de combustível. A solução inovadora também possibilita menos desperdício de rodas e pneus por danos causados por buracos.

Os prêmios CLEPA Innovation Awards, organizados em cooperação com a Deloitte e com o apoio da integrante holandesa RAI, celebra realizações de destaque no setor europeu de suprimentos automotivos quanto a meio ambiente, segurança, conectividade, automação e cooperação. Pela primeira vez, foi concedido um prêmio especial em cada categoria para pequenas e médias empresas em reconhecimento à sua importante contribuição para o progresso, a engenhosidade e a competitividade do setor.

SOBRE A ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE FORNECEDORES AUTOMOTIVOS (CLEPA)

A CLEPA é a Associação Europeia de Fornecedores Automotivos. Ela representa mais de três mil empresas que fornecem componentes de ponta e tecnologias inovadoras para a mobilidade segura, inteligente e sustentável, investindo anualmente mais de 20 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento. Os fornecedores automotivos da Europa empregam cerca de cinco milhões de pessoas em todo o continente. Sediada em Bruxelas, Bélgica, a CLEPA é reconhecida como a parceira natural de discussão por instituições europeias, pelas Nações Unidas e por associações congêneres (ACEA, JAMA, MEMA etc.).

SOBRE A MAXION WHEELS

A Maxion Wheels, uma divisão da IOCHPE-MAXION S.A., é uma importante fabricante de rodas para automóveis, caminhões leves, ônibus, caminhões comerciais e trailers. A empresa também produz rodas para veículos agrícolas e militares, além de outras aplicações fora da estrada. Com mais de cem anos de experiência na fabricação de rodas e dez mil funcionários em todo o mundo, a Maxion é a maior fabricante mundial de rodas, produzindo 56 milhões de unidades por ano. A empresa atende aos seus clientes globais fabricantes de equipamentos originais (Original Equipment Manufacturer, OEM) a partir de 28 unidades localizadas em 15 países de cinco continentes e tem centros técnicos de última geração nas Américas, na Europa e Ásia.

SOBRE A MICHELIN

A Michelin, líder na indústria de pneus, dedica-se a aprimorar a mobilidade e a sustentabilidade de seus clientes; projetar e distribuir os pneus, serviços e soluções mais adequados às necessidades de seus clientes; fornecer serviços digitais, mapas e guias para ajudar a enriquecer as viagens e torná-las experiências únicas; e desenvolver materiais de alta tecnologia que atendem à indústria da mobilidade. Com sede em Clermont-Ferrand, França, a Michelin está presente em 171 países, conta com mais de 114 mil funcionários e opera 70 unidades de produção em 17 países que, conjuntamente, produziram cerca de 190 milhões de pneus em 2017. ( www.michelin.com )

