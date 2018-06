Um gateway de e-mail altamente seguro dedicado à troca de dados confidenciais: Crypto Crossing® by Bertin IT

PARIS--(BUSINESS WIRE)--jun 14, 2018--Bertin IT, uma empresa do Grupo CNIM, e Wallix combinaram o seu know-how para lançar o, uma solução que combina os mecanismos avançados de segurança (quebra de protocolo, inocuidade, filtragem) do CrossinG®, o gateway de confiança projetado pela Bertin IT e DataPeps®, a tecnologia de criptografia "como serviço" da Wallix.

garante, assim, a integridade e a confidencialidade de dados sensíveis em trânsito através de e-mail entre uma rede protegida e uma infraestrutura externa não segura. Roaming, teletrabalho, viagens ao estrangeiro ... seja qual for o local ou a direção das trocas, esta nova solução possibilita o combate a ataques cibernéticos, criptografia integral de emails e aplicação de uma política de segurança específica, dependendo da situação.

Além disso, o gerenciamento automatizado de chaves de criptografia oferece uma experiência de usuário simples e transparente (nenhuma ação é necessária), com o plug-in de correio eletrônico DataPeps®. Crypto CrossinG® também pode rastrear todas as trocas.

Sobre a Publicação e integração de soluções de software dedicadas à segurança de sistemas de informação e ao processamento avançado de dados digitais e de voz. Com base em 15 anos de colaboração com a Agência Francesa de Defesa (DGA) em questões de compartimentalização de informações confidenciais, assim como com várias agências governamentais de Defesa e Segurança, a Bertin IT oferece uma diversidade exclusiva de produtos de segurança cibernética, abrangendo tanto as áreas de defesa em profundidade de sistemas de informação confidencial e a antecipação de ameaças, detecção de vazamentos de dados ou atividades fraudulentas. Suas plataformas de inteligência cibernética são usadas por várias entidades de inteligência. Através de sua oferta de inteligência de ameaças cibernéticas, a Bertin IT coloca analistas especialistas e tecnologias investigativas a serviço dos principais clientes de contas públicas e privadas para investigar o seu nível de exposição ao risco cibernético e identificar qualquer tipo de ameaça que possa afetá-los.

