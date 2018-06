Un portal de correo electrónico altamente seguro dedicado al intercambio de datos sensibles: Crypto Crossing® de Bertin IT

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--jun. 14, 2018--Bertin IT, una compañía del Grupo CNIM y Wallix han combinado su know-how para lanzar, una solución que combina mecanismos de seguridad avanzados (incumplimiento de protocolo, inocuidad, filtrado) de CrossinG®, el portal de confianza diseñado por Bertin IT, y DataPeps®, la tecnología de encriptación 'como servicio' de Wallix.

garantiza de este modo, la integridad y confidencialidad de los datos sensibles que transitan a través del correo electrónico entre una red protegida y una infraestructura externa no asegurada. Roaming, teletrabajo, viajes al exterior ... cualquiera sea el lugar o la dirección de los intercambios, esta nueva solución hace posible combatir los ataques cibernéticos, encriptar los correos electrónicos integralmente y aplicar una política de seguridad específica de acuerdo con la dirección del flujo de datos (control de archivos autorizado para envío y/o recepción).

Además, la gestión clave de encriptación automática ofrece una experiencia simple y transparente al usuario (no se requiere ninguna acción), con el plug-in de correo DataPeps®. Crypto CrossinG® también puede rastrear todos los intercambios.

Acerca de Publicación e integración de soluciones de software dedicadas a la seguridad de los sistemas de información y el procesamiento avanzado de datos digitales y de voz. Basado en 15 años de cooperación con la Agencia de Procuración de Defensa francesa (DGA) acerca de temas de compartimentalización de información clasificada, como así también con varias agencias gubernamentales de Defensa y Seguridad, Bertin IT ofrece una gama única de productos para seguridad cibernética, que cubren la defensa en profundidad de los sistemas de información sensible y la anticipación de amenazas, detección de filtración de datos o actividades fraudulentas. Sus plataformas de inteligencia cibernética se utilizan en varias entidades de inteligencia. A través de su oferta de inteligencia para amenazas cibernéticas, Bertin IT pone a sus analistas expertos y tecnologías de investigación al servicio de clientes líderes con cuentas privadas o públicas para sondear en su nivel de exposición al riesgo cibernético e identificar cualquier tipo de amenaza que pueda afectarlos.

