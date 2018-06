CSOT, fabricante de paneles de TCL, comienza la producción de módulos de paneles de alta generación

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--jun. 14, 2018--Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd (CSOT), una empresa de TCL y proveedor líder mundial en el suministro de paneles, anunció hoy que inició la producción de los módulos de paneles de alta generación, lo que respalda la estrategia de integración vertical de TCL.

El Proyecto de módulos de paneles de alta generación, que comenzó en mayo de 2017 y abarca un área de 519.000 metros cuadrados, representa una inversión de USD 1500 millones (RMB 9600 millones) y es parte del Proyecto del parque industrial de fabricación inteligente e integrada de módulos (Module-Set Integrated Smart Manufacturing Industrial Park Project) del grupo TCL en Huizhou, China. Se espera que la primera etapa de la construcción finalice en el 2019 con una capacidad según el diseño de 40 millones de módulos por año, y se prevé que la segunda etapa finalizará en el 2021, con una capacidad según el diseño de 60 millones de módulos por año.

“Nuestra inversión significativa en CSOT es parte de la estrategia comercial de TCL para lograr el éxito en la industria de la televisión mundial al integrar completamente el proceso de fabricación”, expresó Tomson Li, presidente del Directorio y CEO de TCL Corporation. “Nuestros esfuerzos beneficiarán a nuestros clientes ya que podrán disfrutar de productos de televisión de mayor calidad”.

En mayo de 2018, CSOT anunció su última inversión conjunta de USD 6550 millones (RMB 42.680 millones) en la segunda línea de producción de los paneles de generación 11 (“G11”) en Shenzhen, China, conocida como t7, lo que revela la visión de TCL con respecto a los productos 8K y el mercado de alto valor agregado.

La inversión conjunta en la línea t7 se acordó entre TCL Corporation, CSOT y el principal Fondo para el Desarrollo Industrial de Shenzhen. Contará con una capacidad según el diseño para fabricar 90.000 placas de sustrato de vidrio por mes y se dedicará principalmente a las pantallas de 65', 70' y 75' con una definición de 8K, debido a que TCL considera que la demanda de los productos de televisión grandes y de alta definición continuará aumentando.

También hubo mayor progreso en la primera línea de producción de paneles G11 de CSOT, conocida como t6, dado que la empresa puso en marcha el equipo de producción principal para prepararse para el comienzo de la producción.

Con una inversión de USD 7250 millones (RMB 46.500 millones), la construcción de la línea t6 comenzó en noviembre de 2016, y CSOT anunció la impermeabilización del techo del edificio principal en noviembre de 2017. Se espera que inicie la producción en masa en marzo de 2019, con una capacidad según el diseño de 90.000 placas de sustrato de vidrio por mes; esto mejorará en gran medida la producción de pantallas grandes de TCL, como las pantallas LCD de 65' y 75'.

Con sede en China, TCL Multimedia Technology Holdings Limited (HKSE: 01070) es uno de los principales actores en la industria de la televisión mundial. TCL Multimedia se dedica a la investigación y el desarrollo, a la fabricación y distribución de productos electrónicos de consumo. Con un nuevo modelo de negocios orientado al producto y al usuario que se enfoca principalmente en una estrategia de “doble +”, que incluye “inteligencia + Internet” y “productos + servicios” como principios rectores, TCL busca convertirse en una “empresa de tecnología mundial de entretenimiento” que ofrece soluciones integradas de entretenimiento para el cliente.

