Fabricante de painéis CSOT da TCL inicia a produção de módulos de painel de alta geração

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--jun 14, 2018--A Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd (CSOT), propriedade da TCL, fornecedora líder mundial de painéis, anunciou hoje que iniciou a produção de seus módulos de painel de alta geração, sustentando a estratégia de integração vertical da TCL.

Senior executives from TCL Corporation and Huizhou government officials attended the ceremony for celebrating the commencement of production of high generation panel modules in Huizhou on June 12, 2018 (Photo: Business Wire)

O Projeto de Módulo de Painel de Alta Geração, que começou em maio de 2017 e ocupa uma área de 519.000 metros quadrados, representa um investimento de US$ 1.5 bilhões (RMB 9.6 bilhões) e faz parte do Projeto do Parque Industrial Integrado de Manufatura Inteligente do Grupo TCL, em Huizhou, China. A primeira fase da construção está prevista para ser concluída em 2019 com uma capacidade de projeto de 40 milhões de módulos por ano, e a segunda fase deverá ser concluída em 2021, com uma capacidade projetada de 60 milhões de módulos por ano.

"Nosso investimento significativo em CSOT faz parte da estratégia de negócios da TCL para alcançar o sucesso no setor de TV global, integrando totalmente o processo de fabricação de TV", afirmou Tomson Li, presidente e CEO da TCL Corporation. “Todos os nossos esforços beneficiarão nossos clientes que irão desfrutar de produtos de TV de alta qualidade”.

Em maio de 2018, a CSOT anunciou seu último investimento conjunto de US$ 6.55 bilhões (RMB 42.68 bilhões) na segunda, 11 ª geração (“G11”) da linha de produção de painéis em Shenzhen, China, conhecida como t7, revelando a visão da TCL para produtos 8K e o mercado de alto valor agregado.

O investimento conjunto em t7 foi acordado entre a TCL Corporation, a CSOT e o Shenzhen Major Industrial Development Fund. A empresa terá capacidade para fabricar 90.000 folhas de substrato de vidro por mês e será dedicada principalmente a monitores de alta definição de 8K de 65, 70 e 75 polegadas, já que a TCL vê a demanda por grandes produtos de TVs de alta definição continua a crescer.

Houve também um progresso adicional na primeira linha de produção de painéis G11 da CSOT, conhecida como t6, com a empresa movendo o principal equipamento de produção para preparar o início da produção.

Com um investimento de US$ 7.25 bilhões (RMB 46.5 bilhões), a construção do t6 começou em novembro de 2016 e a CSOT anunciou a vedação do telhado do prédio principal em novembro de 2017. A expectativa é de início da produção em massa em março de 2019, com capacidade projetada de 90.000 folhas de substrato de vidro por mês, o que melhorará muito a produção de telas grandes da TCL, como as telas LCD de 65 e 75 polegadas.

Sobre a TCL Multimedia

Com sede na China, a TCL Multimedia Technology Holdings Limited (HKSE: 01070) é uma das principais empresas da indústria de TV global, envolvida na pesquisa e desenvolvimento, fabricação e distribuição de produtos eletrônicos de consumo. Com um novo modelo de negócios focado no produto e no usuário, que se concentra principalmente em uma estratégia “Double +” com o objetivo de alcançar “Smart + Internet” e “Produtos + Serviços”, a TCL Multimedia tem o objetivo de se tornar uma “empresa de tecnologia de entretenimento global”, oferecendo soluções integradas de entretenimento a seus consumidores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

