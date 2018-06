LATAM Cargo Otorga Contrato de Gestión de Carga a Wipro

SANTIAGO, Chile y BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--jun. 14, 2018--LATAM Cargo, el grupo líder en transporte aéreo de carga hacia, desde y dentro de América Latina, y Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), una empresa líder mundial en tecnología de la información, consultoría y servicios de procesos comerciales, anunciaron hoy una asociación para entablar un compromiso de gestión de carga de varios años. Wipro implementará su sistema integral de gestión de carga, CROAMIS, para LATAM Cargo, como parte de este compromiso.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180614006350/es/

El Sistema de reservaciones, operaciones, contabilidad y gestión de carga (Cargo Reservations, Operations, Accounting and Management Information System, CROAMIS) es el sistema integral de gestión de carga “como un servicio” de próxima generación de Wipro para la industria de la aviación. CROAMIS automatiza los procesos integrales de carga aérea desde la planificación de capacidad de la carga, las ventas, la gestión de ingresos, las operaciones de manipulación de la carga en tierra, las gestión de los depósitos, los servicios de carga y fletamentos, los servicios al cliente, la contabilidad de los ingresos de la carga, la facturación y las reclamaciones.

Una vez implementado, CROAMIS ofrecerá a los clientes de LATAM Cargo la conveniencia de un nuevo sistema de seguimiento, herramientas de autoservicio de nueva generación, como reservas electrónicas, reclamaciones electrónicas, tarifas electrónicas y un sistema en línea con los más altos estándares de la industria. Además de proporcionar a los clientes herramientas avanzadas, el nuevo sistema mejorará la eficiencia mediante la estandarización de los procesos en diferentes regiones y la reducción de costos.

“Mantener nuestra posición de liderazgo en el mercado de carga aérea hacia, desde y dentro de América Latina requiere que continuamente evolucionemos e innovemos. Tener una plataforma tecnológica sólida, moderna y eficaz es esencial para seguir siendo competitivos en la industria de la carga aérea actual. La solución de gestión de carga CROAMIS de Wipro no solo nos permitirá satisfacer las necesidades actuales de nuestros clientes, sino que también nos permitirá enfrentar los desafíos del futuro. Además, la implementación de este nuevo sistema aumentará nuestra confiabilidad y optimizará nuestra estructura de costos. La plataforma CROAMIS cumple con todos nuestros requisitos para dar un gran salto en nuestros mercados nacionales e internacionales”, indicó el director ejecutivo de LATAM Cargo, Andrés Bianchi.

“Este sistema integral transformará nuestras operaciones internas, así como la forma en que interactuamos con nuestros clientes. Contar con este sistema nos sitúa a la vanguardia de la industria global de carga aérea, lo que nos brinda la oportunidad de ser más eficientes, a la vez que ofrecemos una mayor autonomía y transparencia a nuestros clientes”, agregó el Sr. Bianchi.

Deviprasad Rambhatla, vicepresidente y director global de Industrias de Viajes, Transporte, Hotelería y Sector Público de Wipro Limited comentó: “Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a LATAM Cargo a la comunidad de usuarios de CROAMIS. Con CROAMIS, estamos llevando a cabo una transformación digital que, generalmente, se ve solo en el lado del pasajero de la industria de las aerolíneas hacia el mundo de la carga aérea. Wipro ha reunido a un equipo altamente talentoso de profesionales de carga aérea de todo el mundo, respaldado por un gran grupo de talentos tecnológicos para construir una base sólida y escalable para la comunidad de CROAMIS”.

Srini Pallia, presidente de Unidad de Negocio de Consumidores de Wipro Limited señaló: “CROAMIS es la representación del compromiso de Wipro con la industria de las aerolíneas y nuestra profunda experiencia en este ámbito. En LATAM Cargo, hemos encontrado un socio perfecto que cree en nuestra visión del producto CROAMIS y que ayudará a enriquecer el producto a lo largo de los años”.

Acerca de LATAM Cargo

LATAM Cargo es parte de LATAM Airlines Group. Debido a nuestra experiencia, nuestra red y a nuestro enfoque en el cliente, somos líderes en el transporte aéreo de carga hacia, desde y dentro de América Latina. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.LATAMCargo.com.

Acerca de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) es una empresa líder a nivel mundial en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos empresariales. Aprovechamos el poder de la computación cognitiva, la hiperautomatización, la robótica, la nube, los análisis y las tecnologías emergentes para ayudar a nuestros clientes a adaptarse al mundo digital y lograr el éxito. Somos una empresa reconocida internacionalmente por su extensa cartera de servicios, su sólido compromiso con la sostenibilidad y una buena ciudadanía corporativa. Tenemos más de 160 000 empleados que trabajan con dedicación para prestar servicios a nuestros clientes en seis continentes. Juntos, descubrimos ideas y trabajamos en su concreción para construir un futuro mejor e innovador.

Advertencia con relación a las declaraciones a futuro de Wipro

Algunas de las declaraciones en este comunicado sobre nuestras perspectivas de crecimiento futuro son declaraciones a futuro, lo que implica una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de aquellos en las declaraciones a futuro. Los riesgos e incertidumbres relacionados con estas declaraciones incluyen, entre otros, los riesgos e incertidumbres sobre fluctuaciones en nuestras ganancias, los ingresos y ganancias, nuestra capacidad de generar y gestionar el crecimiento, la intensa competencia en servicios de TI, nuestra capacidad de mantener nuestra ventaja en los costos, los aumentos salariales en la India, nuestra capacidad de atraer y contratar profesionales altamente capacitados, los excesos de costos y tiempo sobre los precios fijos, los contratos con marco temporal fijo, la concentración de clientes, las restricciones de inmigración, nuestra capacidad de gestionar nuestras operaciones internacionales, la menor demanda de tecnología en nuestras áreas centrales clave, las interrupciones en las redes de telecomunicaciones, nuestra capacidad de completar e integrar con éxito las adquisiciones potenciales, la responsabilidad por daños en nuestros contratos de servicio, el éxito de las compañías en las que hacemos inversiones estratégicas, el retiro de incentivos impositivos gubernamentales, la inestabilidad política, la guerra, las restricciones legales al aumento de capital o a la adquisición de empresas fuera de la India, el uso no autorizado de nuestra propiedad intelectual y las condiciones económicas generales que afectan a nuestro negocio e industria. Los otros riesgos que podrían afectar nuestros resultados operativos en el futuro se describen en su totalidad en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de los Estados Unidos. Estas presentaciones están disponibles en www.sec.gov. Es posible que, de vez en cuando, hagamos otras declaraciones a futuro escritas y verbales, incluidas las declaraciones contenidas en las presentaciones de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores, y nuestros informes a los accionistas. No nos comprometemos a actualizar las declaraciones a futuro que podamos hacer o que se hagan en nuestro nombre de vez en cuando.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180614006350/es/

CONTACT: Medios de comunicación:

LATAM Cargo

María Teresa Escobar

Jefa de Asuntos Corporativos

maria.escobar@latam.com

o

Wipro Limited

Prathibha Das

prathibha.das@wipro.com

KEYWORD: ASIA PACIFIC SOUTH AMERICA CHILE INDIA

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE OTHER TECHNOLOGY TRANSPORT AIR PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING OTHER PROFESSIONAL SERVICES

SOURCE: Wipro Limited

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/14/2018 08:15 PM/DISC: 06/14/2018 08:15 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180614006350/es