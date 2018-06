Collated teams for weekend test matches

WELLINGTON, New Zealand (AP) — Collated teams for rugby union test matches on Saturday:

New Zealand vs. France, second test, Wellington:

New Zealand: Jordie Barrett, Ben Smith, Anton Lienert-Brown, Ryan Crotty, Rieko Ioane, Beauden Barrett, Aaron Smith; Luke Whitelock, Sam Cane, Liam Squire, Scott Barrett, Sam Whitelock (captain), Owen Franks, Codie Taylor, Joe Moody. Reserves: Nathan Harris, Karl Tu'inukuafe, Ofa Tu'ungafasi, Vaea Fifita, Ardie Savea, TJ Perenara, Damian McKenzie, Ngani Laumape.

France: Benjamin Fall, Teddy Thomas, Mathieu Bastareaud (captain), Geoffrey Doumayrou, Gael Fickou, Anthony Belleau, Morgan Parra, Kevin Gourdon, Kelian Galletier, Mathieu Babillot, Yoann Maestri, Bernard Le Roux, Uini Atonio, Camille Chat, Dany Priso. Reserves: Pierre Bougarit, Cyril Baille, Cedate Gomes Sa, Paul Gabrillagues, Alexandre Lapandry, Baptiste Serin, Jules Plisson, Maxime Medard.

Australia vs. Ireland, second test, Melbourne:

Australia: Israel Folau, Marika Koroibete, Samu Kerevi, Kurtley Beale, Dane Haylett-Petty, Bernard Foley, Will Genia; Caleb Timu, Michael Hooper (captain), David Pocock, Adam Coleman, Izack Rodda, Sekope Kepu, Brandon Paenga-Amosa, Scott Sio. Reserves: Tolu Latu, Allan Alaalatoa, Taniela Tupou, Rob Simmons, Lukhan Tui, Pete Samu, Nick Phipps, Reece Hodge.

Ireland: Rob Kearney, Andrew Conway, Garry Ringrose, Robbie Henshaw, Keith Earls, Johnny Sexton, Connor Murray, C.J. Stander, Dan Leavy, Peter O'Mahony (captain), James Ryan, Devin Toner, Tadhg Furlong, Niall Scannell, Cian Healy. Reserves: Rob Herring, Jack McGrath, Andrew Porter, Tadhg Beirne, Jordi Murphy, John Cooney, Joey Carbery, Jordan Larmour.

South Africa vs. England, second test, Bloemfontein

South Africa: Willie le Roux, S'busiso Nkosi, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Aphiwe Dyantyi, Handre Pollard, Faf de Klerk; Duane Vermeulen, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi (captain), Franco Mostert, RG Snyman, Frans Malherbe, Bongi Mbonambi, Tendai Mtawarira. Reserves: Akker van der Merwe, Steven Kitshoff, Thomas du Toit, Jean-Luc du Preez, Sikhumbuzo Notshe, Ivan van Zyl, Jesse Kriel, Warrick Gelant.

England: Elliot Daly, Jonny May, Henry Slade, Owen Farrell (captain), Mike Brown, George Ford, Ben Youngs; Billy Vunipola, Tom Curry, Brad Shields, Maro Itoje, Joe Launchbury, Kyle Sinckler, Jamie George, Mako Vunipola. Reserves: Luke Cowan-Dickie, Joe Marler, Harry Williams, Mark Wilson, Nathan Hughes, Ben Spencer, Danny Cipriani, Denny Solomona.

Pacific Nations Cup, second round:

Fiji vs. Georgia, Suva:

Fiji: Keni Murimurivalu, Vereniki Goneava, Semi Radradra, Jale Vatubua, Nemani Nadolo, Ben Volavola, Henry Seniloli; Viliame Mata, Akapusi Qera (captain), Dominiko Waqaniburotu, Leone Nakarawa, Apisalome Ratuniyarawa, Manasa Saulo, Ratu Vere Vugakot, Campese Ma'afu. Reserves: Ratunaisa Navuma, Eroni Maw, Kalivati Tawake, Sikeli Nabou, Nemani Nagusa, Frank Lomani, Alivereti Veitokani, Timoci Nagusa.

Georgia: Soso Matiashvili, Tamaz Mtchedlidze, Davit Katcharava, Lash Malaghuradze, Sandro Todua, Lasha Khmaladze, Vasil Lobzhanidze; Otar Giorgadze, Vito Kolelishvili, Giorgi Tsutskirdize, Kote Mikautadze, Giorgi Nemsadze (captain), Levan Chilachava, Shalva Mamukashvili, Kakha Asieshvili. Reserves: Giorgi Tchqoidze, Zurab Zhvania, Giorgi Melikidze, Nodar Tcheishvili, Shalva Sutiashvili, Giorgi Begadze, Giorgi Kveseladze, Merab Kvirikasvili.

Samoa vs. Tonga, Suva:

Samoa: Ah See Tuala, Paul Perez, Alofa Alofa, Alapati Leiua, Sinoti Sinoti, Tusi Pisi, Dwayne Polataivao; Jack Lam, T.J. Ioane, Piula Faasalele, Chris Vui (captain), Joe Tekori, Viliamu Afatia, Seilala Lam, Jordan Lay. Reserves: Elia Elia, James Lay, Paul Alo-Emile, Brandon Nansen, Ofisa Treviranus, Melani Matavao, Rodney Iona, Ed Fidow.

Tonga: David Halaifonua, Viliami Lolohea, Nafi Tu'itavake, Siale Piutau (captain), Cooper Vuna, Kurt Morath, Sonatane Takulua; Nasi Manu, Fotu Lokotui, Sitiveni Mafi, Joe Tu'ineau, Leva Fifita, Siua Halanukonuka, Paula Ngauamo, Siegfried Fisi'ihoi. Reserves: Sefo Sakalia, David Feao, Ben Tameifuna, Valentino Mapapalangi, Maama Vaipulu, Suke Tuumotooa, Latiume Fosita, Sione Fifita.

Japan vs. Italy, second test, Kobe

Japan: Kotaru Matsushima, Lomano Lemeki, Will Tupou, Timothy Lafaele, Kenki Fukuoka, Yu Tamura, Fumiaki Tanaka; Kazuko Mimeno, Michael Leitch (captain), Yoshitaka Tokunaga, Samuela Anise, Wimpie Van Der Walt, Ji-Won Koo, Shota Horie, Keita Inagaki. Reserves: Yusuke Niwai, Shintaro Ishihara, Takuma Asahara, Uwe Helu, Amanaki Mafi, Yutaka Nagare, Rikiya Matsuda, Ryoto Nakamura.

Italy: Jayden Hayward, Tommaso Benvenuti, Michele Campagnaro, Tommaso Castello, Matteo Minozzi, Tommaso Allan, Marcello Violi; Abraham Steyn, Jake Polledri, Sebastian Negri, Dean Budd, Alessandro Zanni, Tiziano Pasquali, Leonardo Ghiraldini (captain), Andrea Lovotti. Reserves: Luca Bigi, Cherif Traore, Simone Ferrari, Marco Fuser, Giovanni Licata, Tito Tebaldi, Carlo Canna, Giulio Bisegni.

Argentina vs. Wales, second test, Santa Fe

Argentina: Emiliano Boffelli, Bautista Delguy, Matias Orlando, Jeronimo de la Fuente, Ramiro Moyano, Nicolas Sanchez, Martin Landajo; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer, Pablo Matera, Tomas Lavanini, Guido Petti, Nahuel Tetatz Chaparro, Agustin Creevy (captain), Santiago Garcia Botta. Reserves: Julian Montoya, Javier Diaz, Santiago Medrano, Matias Alemanno, Tomas Lezana, Gonzalo Bertranou, Santiago Gonzalez Iglesias, Sebastian Cancelierre.

Wales: Hallam Amos, Josh Adams, Scott Williams, Owen Watkin, George North, Rhys Patchell, Aled Davies; Ross Moriarty, James Davies, Ellis Jenkins, Cory Hill (captain), Adam Beard, Tomas Francis, Ryan Elias, Rob Evans. Reserves: Elliot Dee, Nicky Smith, Dillon Lewis, Bradley Davies, Josh Turnbull, Tomos Williams, Gareth Anscombe, Tom Prydie.