CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 501 1-2 Sep 517 1-4 Dec 540 Mar 560 May 571 3-4 Jul 576 3-4 Sep 584 1-4 Dec 596 1-2 Mar 603 1-2 May 607 1-4 Jul 604 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 363 Sep 372 3-4 Dec 384 1-2 Mar 394 May 400 1-2 Jul 406 1-4 Sep 398 1-2 Dec 401 3-4 Mar 410 3-4 May 415 3-4 Jul 420 Sep 411 1-4 Dec 409 1-4 Jul 422 1-2 Dec 415 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 230 Sep 235 Dec 238 3-4 Mar 244 1-4 May 247 Jul 252 Sep 253 1-4 Dec 253 1-4 Mar 253 1-4 May 253 1-4 Jul 251 3-4 Sep 251 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 927 1-4 Aug 933 1-4 Sep 939 3-4 Nov 950 Jan 958 1-4 Mar 960 3-4 May 967 Jul 973 Aug 971 3-4 Sep 958 3-4 Nov 948 1-2 Jan 952 3-4 Mar 955 1-4 May 959 1-4 Jul 966 3-4 Aug 968 Sep 961 1-4 Nov 941 Jul 969 1-4 Nov 947 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 30.14 Aug 30.26 Sep 30.43 Oct 30.58 Dec 30.94 Jan 31.21 Mar 31.55 May 31.85 Jul 32.16 Aug 32.27 Sep 32.38 Oct 32.39 Dec 32.58 Jan 32.77 Mar 32.98 May 33.12 Jul 33.24 Aug 33.29 Sep 33.32 Oct 33.29 Dec 33.23 Jul 33.23 Oct 33.23 Dec 33.23 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 343.20 Aug 345.20 Sep 346.90 Oct 347.30 Dec 348.80 Jan 347.30 Mar 341.80 May 340.40 Jul 341.40 Aug 340.10 Sep 338.20 Oct 334.10 Dec 333.60 Jan 333.20 Mar 332.60 May 334.80 Jul 337.70 Aug 337.70 Sep 337.70 Oct 337.70 Dec 334.00 Jul 336.90 Oct 336.90 Dec 347.00