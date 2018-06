Une passerelle email hautement sécurisée, dédiée aux échanges de données sensibles : Crypto Crossing® de Bertin IT

PARIS--(BUSINESS WIRE)--juin 14, 2018--Bertin IT, société du groupe industriel CNIM, et Wallix associent leurs savoir-faire en vue du lancement de, solution combinant les mécanismes de sécurité avancée (rupture protocolaire, innocuité, filtrage) de CrossinG®, la passerelle de confiance conçue par Bertin IT, et DataPeps®, la technologie de chiffrement ‘as-a-service’ de Wallix.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180614005843/fr/

© IStock

garantit ainsi l’intégrité et la confidentialité des données sensibles transitant par courrier électronique entre un réseau protégé et une infrastructure extérieure non sécurisée. Nomadisme, télétravail, déplacements à l’étranger… quel que soit le lieu ou le sens des échanges, cette nouvelle solution permet de lutter contre les cyberattaques, de chiffrer de bout-en-bout les emails et d’appliquer une politique de sécurité spécifique en fonction du sens de circulation des données (contrôle des fichiers autorisés en expédition et/ou réception).

De plus, la gestion automatisée des clefs de chiffrement offre une expérience utilisateur simple et transparente (aucune action requise), grâce au plug-in de messagerie DataPeps®. Crypto CrossinG® permet également de tracer l’ensemble des échanges.

A propos de

L’édition et intégration de solutions logicielles dédiées à la sécurité des systèmes d’information et au traitement avancé de données numériques et vocales. S’appuyant sur 15 ans de collaboration avec la DGA sur des problématiques de cloisonnement de l’information classifiée, ainsi qu’avec différentes agences gouvernementales de Défense & Sécurité, Bertin IT propose une offre unique en cybersécurité, couvrant à la fois la défense en profondeur des systèmes d’information sensibles et l’anticipation des menaces, la détection de fuites de données ou encore d’activités frauduleuses. Ses plateformes de cyber intelligence sont utilisées par plusieurs entités de renseignement. A travers son offre en cyber threat intelligence, Bertin IT met ses experts analystes et ses technologies d’investigation au service des grands comptes privés et publics pour sonder leur niveau d’exposition au risque cyber et identifier tout type de menaces pouvant les affecter.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180614005843/fr/

CONTACT: Bertin IT

Stéphanie BLANCHET

Directrice Marketing

Tel : +33 (0)1 39 30 60 58

stephanie.blanchet@bertin.fr

ou

Laurence COLIN, PR

Tel : +33 (0)1 43 59 00 46

laurence.colin@gootenberg.fr

KEYWORD: EUROPE NORTH AMERICA CANADA FRANCE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT INTERNET NETWORKS SOFTWARE TELECOMMUNICATIONS SECURITY

SOURCE: Bertin IT

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/14/2018 12:00 PM/DISC: 06/14/2018 12:01 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180614005843/fr