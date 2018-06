Virat Kohli Ambassadeur de la Marque de Transfert d'Argent en Ligne, Remit2India

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--juin 14, 2018--Remit2India, le portail mondial des transferts de fonds en ligne centré sur la diaspora indienne, a déclaré aujourd'hui le capitaine de cricket indien Virat Kohli comme ambassadeur mondial de la marque pendant trois ans.

Indian Cricket Captain Virat Kohli with Finablr Executive Director Binay Shetty (right) and Finablr Executive Director Promoth Manghat (left). (Photo: AETOSWire)

Virat endossera la marque Remit2India en faisant partie de ses initiatives novatrices en matière de marketing et d'expérience client. Remit2India est l'une des marques de services financiers de Finablr, la holding récemment créée par Dr. B. R Shetty, un homme d'affaires indien basé aux Émirats Arabes Unis.

Le réseau de marques de transfert sous l'égide de Finablr (y compris Remit2India, UAE Exchange et Xpress Money) a une part de marché significative des envois de fonds vers l'Inde avec plus de 12%. En 2017, l'Inde a reçu 69 milliards de dollars américains selon le dossier sur la migration et le développement de la Banque mondiale.

« Ce fut un honneur d'être le visage de la marque emblématique Remit2India qui compte plus d'un demi-million de clients dans le monde. Je suis impatient de renforcer l'attrait croissant de Remit2India parmi la diaspora indienne en tant que marque reflétant un sentiment indien de fierté et de réussite, de patriotisme et d'esprit d'appartenance », a déclaré Virat Kohli.

Les empreintes des clients de Remit2India sont reparties principalement au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie, alors que les initiatives visant à freiner les nouveaux marchés de la diaspora prendront de l'ampleur grâce à l'attrait généralisé du capitaine de cricket indien.

« Pour une marque jeune comme Remit2India, Virat - avec son image de joueur de cricket go-getter - est un ajustement idéal. Il représente l’enthousiasme d’un indien gagnant qui pousse des millions d'Indiens vers des rivages lointains pour prouver leur courage et à leur tour contribuer au développement du pays d'origine à travers leurs remises. Remit2India et Virat partagent tous deux l'esprit d'excellence et c'est un privilège de l'avoir comme visage global de la marque », a déclaré Promoth Manghat, Directeur Exécutif de Finablr.

A propos de Remit2India

Remit2India est un pionnier des envois de fonds en ligne vers l'Inde et propose des solutions de transfert d'argent en ligne simples, sécurisées et pratiques. Le service de transfert d'argent de Remit2India est sécurisé en matière d’envoi d’argent vers l’Inde depuis les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni, avec plusieurs options d'envoi. L'ensemble du processus est sans numéraire et chaque transaction peut être suivie tout au long de son cycle de livraison.

