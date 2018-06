Virat Kohli wird Markenbotschafter für Online-Geldüberweisungsdienst Remit2India

MUMBAI, Indien--(BUSINESS WIRE)--Jun 14, 2018--Remit2India, das auf die indische Diaspora ausgerichtete, global tätige Online-Geldüberweisungsportal, gab heute bekannt, dass es den Kapitän der indischen Cricket-Nationalmannschaft, Virat Kohli, für drei Jahre als globalen Markenbotschafter einstellt.

Indian Cricket Captain Virat Kohli with Finablr Executive Director Binay Shetty (right) and Finablr Executive Director Promoth Manghat (left). (Photo: AETOSWire)

Kohli unterstützt die Marke von Remit2India, indem er an innovativen Marketing- und Kundenerlebnisprogrammen teilnimmt. Remit2India ist eine Finanzdienstleistungsmarke von Finablr, der vor Kurzem gegründeten Holdinggesellschaft des in den VAE lebenden indischen Geschäftsmanns Dr. B. R. Shetty.

Das Netzwerk an Geldüberweisungsdiensten unter der Dachorganisation von Finablr (mit Remit2India, UAE Exchange und Xpress Money) besitzt mit über 12 % einen wesentlichen Anteil am Geldüberweisungsmarkt nach Indien. Im Jahr 2017 flossen gemäß dem „Migration and Development Brief“ der Weltbank 69 Milliarden USD nach Indien.

„Es ist mir eine Ehre, als Gesicht der Marke Remit2India aufzutreten, die weltweit über mehr als eine halbe Million Kunden verfügt. Ich freue mich darauf, die Attraktivität von Remit2India unter der indischen Diaspora zu steigern, denn die Marke reflektiert ein typisch indisches Gefühl von Stolz und Leistung, Patriotismus und Zugehörigkeit“, so Virat Kohli.

Die Kunden von Remit2India befinden sich hauptsächlich in Kanada, Großbritannien, den USA und Australien, aber durch die neuen Initiativen sollen weitere Diaspora-Märkte angesprochen werden, was dank der allgemeinen Beliebtheit des indischen Cricket-Kapitäns bald Wirkung zeigen dürfte.

„Virat Kohli passt mit seinem Image als dynamischem Cricketspieler perfekt zu einer jugendlichen und frischen Marke wie Remit2India. Er repräsentiert eine einnehmende und typisch indische Begeisterung, die Millionen von Indern in der Ferne dazu anregen wird, sich zu beweisen und durch ihre Leistungen und Überweisungen zur wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Heimat beizutragen. Sowohl Remit2India wie auch Virat Kohli beweisen Kampfgeist und Qualitätsbewusstsein, und es ist ein besonderes Privileg, ihn als weltweites Gesicht der Marke vorstellen zu dürfen“, so Promoth Manghat, Executive Director bei Finablr.

Über Remit2India

Remit2India ist ein Pionierunternehmen für Online-Geldüberweisungen nach Indien und bietet einfache, sichere und bequeme Lösungen für Online-Transfers. Der Geldüberweisungsdienst von Remit2India bietet mehrere Optionen, um Geld sicher aus den USA, Kanada, Australien und Großbritannien nach Indien zu überweisen. Der gesamte Ablauf erfolgt bargeldlos, und jede Transaktion kann über den gesamten Abwicklungszyklus hinweg verfolgt werden.

