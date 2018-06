Virat Kohli embaixador da marca de remessa de dinheiro online, Remit2India

MUMBAI, Índia--(BUSINESS WIRE)--jun 14, 2018--O Remit2India, portal de remessa global online centrado na diáspora indiana, anunciou hoje a contratação do capitão de críquete Virat Kohli como seu embaixador global da marca por três anos.

Indian Cricket Captain Virat Kohli with Finablr Executive Director Binay Shetty (right) and Finablr Executive Director Promoth Manghat (left). (Photo: AETOSWire)

Virat vai endossar a marca Remit2India fazendo parte das suas iniciativas inovadoras de marketing e experiência do cliente. A Remit2India é uma das marcas de serviços financeiros de Finablr, a empresa controladora recentemente lançada do empresário indiano baseado nos Emirados Árabes Unidos, Dr. B. R. Shetty.

A rede de marcas de remessa de dinheiro sob a égide da Finablr (inclusive Remit2India, UAE Exchange e Xpress Money) tem uma parcela de mercado significativa de remessas para a Índia com mais de 12%. Em 2017, a Índia recebeu US$69 bilhões de acordo com o comunicado de desenvolvimento e migração do Banco Mundial.

"É uma honra ser o rosto da emblemática marca Remit2India, que tem mais de meio milhão de clientes em todo o mundo. Espero fortalecer o crescente apelo da Remit2India entre a diáspora indiana como uma marca que reflete o senso de orgulho e realização, patriotismo e espírito de pertencimento indiano", disse Virat Kohli.

As pegadas do cliente da Remit2India estão predominantemente no Canadá, Reino Unido e na Austrália, enquanto as iniciativas de dominar novos mercados da diáspora vão acelerar através da alavancagem do amplo apelo do capitão de críquete indiano.

"Para uma marca jovem, como a Remit2India, Virat, com sua imagem de um jogador de críquete ambicioso é uma combinação ideal. Ele representa o entusiasmo indiano vencedor que conduz milhões de indianos para terras distantes para provar sua coragem e contribuir para o desenvolvimento da terra natal através de suas remessas de dinheiro. A Remit2India e Virat compartilham o espírito de excelência e é um privilégio tê-lo como o rosto global da marca", disse Promoth Manghat, diretor executivo da Finablr.

Sobre a Remit2India

A Remit2India é pioneira em remessas de dinheiro online para a Índia, e oferece soluções de transferência de dinheiro online conveniente e segura. O serviço de transferência de dinheiro da Remit2India é seguro para enviar dinheiro para a Índia a partir dos EUA, Canadá, Austrália e Reino Unido, com várias opções de envio. Todo o processo é sem dinheiro e todas as transações podem ser rastreadas durante todo o ciclo de execução.

