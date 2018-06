Virat Kohli, Embajador de la Marca Remit2India de Transferencia de Dinero en Línea

BOMBAY, India--(BUSINESS WIRE)--jun. 14, 2018--Remit2India, el portal mundial de envío de remesas en línea enfocado en la diáspora india, anunció hoy la contratación del capitán de críquet Virat Kohli de la India como Embajador Mundial de la Marca durante tres años.

Indian Cricket Captain Virat Kohli with Finablr Executive Director Binay Shetty (right) and Finablr Executive Director Promoth Manghat (left). (Photo: AETOSWire)

Virat promocionará la marca Remit2India al formar parte de sus innovadoras iniciativas de comercialización y experiencia del cliente. Remit2India es una de las marcas de servicios financieros de Finablr, la compañía de cartera recientemente lanzada por el Dr. B. R. Shetty, empresario indio, con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

La red de marcas de envío de remesas bajo el paraguas de Finablr (incluido Remit2India, UAE Exchange y Xpress Money) tiene una participación significativa en el mercado de envío de remesas a la India con más del 12 %. En 2017, la India recibió 69 000 millones de USD, según el informe “Migration and Development Brief” ("Resumen de Desarrollo y Migración) del Banco Mundial.

“Es un honor ser la cara de la icónica marca Remit2India, que tiene más de medio millón de clientes en todo el mundo. Espero reforzar el creciente atractivo de Remit2India dentro de la diáspora india como una marca que refleja el sentimiento de orgullo y logro, patriotismo y espíritu de pertenencia indios”, comentó Virat Kohli.

El impacto de los clientes de Remit2India se da especialmente en Canadá, el Reino Unido, los EE. UU. y Australia, mientras que las iniciativas para controlar los mercados más nuevos de diáspora ganarán terreno al aprovechar el amplio atractivo del capitán de críquet de la India.

“Para una marca joven como Remit2India, Virat, con su imagen de jugador de críquet ambicioso, es la opción ideal. Representa un entusiasmo indio ganador que lleva a millones de personas de ese país a otras costas lejanas para demostrar su coraje y, a su vez, contribuir al desarrollo de la India a través de sus remesas. Tanto Remit2India como Virat comparten el espíritu de excelencia, y es un privilegio tenerlo como la imagen mundial de la marca”, mencionó Promoth Manghat, director ejecutivo de Finablr.

Acerca de Remit2India

Remit2India es pionera en el envío de remesas en línea a la India y ofrece soluciones de transferencia de dinero en línea simples, seguras y convenientes. El servicio de transferencia de dinero de Remit2India es seguro para enviar dinero a la India desde los EE. UU., Canadá, Australia y el Reino Unido con múltiples opciones de envío. Todo el proceso se realiza sin dinero en efectivo, y cada transacción se puede rastrear durante todo el ciclo de entrega.

