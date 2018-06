Les champions du monde de breakdance figurent dans une vidéo de danse inédite pour témoigner de l'engagement de Wafer Messenger en faveur d'une la créativité sans fin

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--juin 14, 2018--La créativité peut s'exprimer de différentes manières: par le dessin, l'écriture, le théâtre, la danse, etc. La danse est tout particulièrement intéressante car il s'agit d'une des premières formes d'expression quand nous sommes enfants. Bien que nous nous améliorions avec l'âge, la plupart d'entre nous ont des capacités clairement limitées sur la piste de danse. Pour d'autres, en revanche, leurs capacités semblent illimitées.

Dans l'optique de présenter la nature créative et sans borne de la danse et de Wafer Messenger, la startup luxembourgeoise a collaboré avec Battle Droids B-Boy Crew, champions du monde 2017 de breakdance, dans le cadre d'une vidéo révolutionnaire présentant ce qu'il se fait de mieux en termes de breakdance, avec un nouveau style incroyable de prise de vue et d'édition.

Le réalisateur Richard van der Vieren, fondateur de "An Overdose Of Awesomeness" (AOOATV), a utilisé la toute première caméra à 360° pour filmer les mouvements de l'équipe de danse junior sur la célèbre Venice Beach, à Los Angeles.

Wafer Messenger, l'application qui allie "créativité illimitée", "audience illimitée" et "confidentialité absolue", cherche sans relâche à repousser les limites. "Plutôt que se focaliser sur nous-mêmes, nous souhaitons communiquer nos valeurs centrales en permettant et en promouvant la créativité partout où nous le pouvons", déclare Robert Llanes, cofondateur et directeur opérationnel chez Wafer Messenger.

Samuel "Sambo" Revell, qui a formé plusieurs générations de danseurs au cours de ces vingt dernières années, et qui supervise aujourd'hui les champions mondiaux en catégorie junior, conclut en ces termes: "La collaboration avec Wafer Messenger a été une opportunité incroyable pour notre équipe de montrer au monde entier ce dont nous sommes capables. Les enfants et moi-même espérons attirer de nombreux regards avec ce concept novateur."

Mais laissez-nous vous raconter le reste en images:

https://www.youtube.com/watch?v=jGWKd9TSbWI&feature=youtu.be

À propos de Wafer:

Wafer est une startup internationale disposant de bureaux au Luxembourg, aux États-Unis et en Inde. La société a été officiellement lancée en septembre 2017 après une collecte de fonds 940 000 EUR. Wafer Messenger a déjà été installé sur plus de 600 000 dans le monde au cours de ses six premiers mois sur le marché, et l'équipe travaille sans relâche à proposer de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs.

