Wednesday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Toronto 000 000 000—0 5 1 Tampa Bay 000 000 001—1 5 2

J.Happ, Oh (6), D.Barnes (7), Loup (8), Tepera (8) and Martin; Font, Andriese (4), D.Castillo (8) and Sucre, Ramos. W_D.Castillo 1-0. L_Tepera 3-2.

___

Boston 001 030 100—5 9 0 Baltimore 000 000 100—1 4 2

Sale, Workman (7), Haley (8) and Leon; Y.Ramirez, Wright Jr. (5), Bleier (7), Brach (8), Givens (9) and Wynns, Sisco. W_Sale 6-4. L_Y.Ramirez 0-1. HRs_Boston, Betts (18), Martinez (22).

___

Los Angeles 001 201 200—6 13 1 Seattle 022 000 112—8 14 1

Richards, Ramirez (3), J.Anderson (5), Alvarez (6), Parker (7), Drake (9) and Maldonado; Gonzales, Morin (6), Bradford (7), Elias (8) and Zunino. W_Elias 2-0. L_Drake 1-1. HRs_Los Angeles, Fontana (1), Young (3). Seattle, Cruz (16), Healy (13), Haniger (16).

___

Minnesota 200 000 000—2 4 1 Detroit 010 000 04x—5 12 0

Berrios, Pressly (7), Reed (8), Belisle (8) and B.Wilson; Boyd, Farmer (6), VerHagen (7), Jimenez (8), Greene (9) and Greiner. W_Jimenez 3-0. L_Reed 1-5. Sv_Greene (16). HRs_Detroit, Goodrum (6).

___

Cleveland 000 000 020—2 14 1 Chicago 000 021 00x—3 4 0

Bauer, Otero (8) and R.Perez; Covey, Fry (8), Soria (9) and K.Smith. W_Covey 3-1. L_Bauer 5-5. Sv_Soria (10).

___

Houston 370 000 102—13 14 1 Oakland 000 301 010— 5 7 0

Cole, Harris (7), Guduan (8) and Stassi; Blackburn, Pagan (2), Hendriks (5), Coulombe (7), Hatcher (8), Smolinski (9) and Lucroy, Phegley. W_Cole 8-1. L_Blackburn 1-1. HRs_Houston, Gonzalez (5), Marisnick (5), Gattis 2 (13). Oakland, Piscotty (4), Davis 2 (19).

___

INTERLEAGUE Washington 100 300 100—5 10 1 New York 111 010 000—4 8 0

Fedde, Miller (6), Solis (7), Madson (8), Doolittle (9) and Kieboom; Gray, Shreve (6), Robertson (8), Holder (9) and Au.Romine. W_Miller 4-0. L_Shreve 2-1. Sv_Doolittle (17). HRs_Washington, Soto 2 (5). New York, Bird (3), Torres (12).

___

Cincinnati 000 000 214—7 9 0 Kansas City 000 000 000—0 5 3

Mahle, Garrett (7), Hughes (7), W.Peralta (8), R.Iglesias (9) and Casali; Hammel, Hill (8), Adam (9) and S.Perez. W_Mahle 5-6. L_Hammel 2-7. HRs_Cincinnati, Duvall (11).

___

Texas 000 200 000 00—2 8 3 Los Angeles 110 000 000 01—3 6 0

(11 innings)

Hamels, Leclerc (7), Diekman (8), Chavez (9), Bush (11) and Chirinos, C.Perez; Maeda, Paredes (6), Alexander (7), Fields (8), Jansen (9), Goeddel (10), Liberatore (11) and A.Barnes. W_Liberatore 2-1. L_Chavez 2-1. HRs_Los Angeles, Turner (2).

___

NATIONAL LEAGUE New York 000 000 000—0 2 1 Atlanta 000 100 01x—2 8 0

deGrom, Blevins (8) and Plawecki; Soroka, Minter (7), Winkler (8), Vizcaino (9) and Suzuki. W_Soroka 2-1. L_deGrom 4-2. Sv_Vizcaino (12). HRs_Atlanta, Freeman (14).

___

Chicago 000 000 000—0 6 1 Milwaukee 001 000 00x—1 4 0

Montgomery, J.Wilson (7), Cishek (8), Duensing (8), Cishek (8), Duensing (8) and Gimenez; Chacin, Jeffress (7), Hader (8), Knebel (9) and Kratz. W_Chacin 6-1. L_Montgomery 2-2. Sv_Knebel (6). HRs_Milwaukee, Cain (8).

___

Pittsburgh 040 100 000—5 6 0 Arizona 200 000 002—4 8 0

Taillon, E.Santana (8), Vazquez (9) and Cervelli; Greinke, McFarland (5), Chafin (8), Bracho (9) and Mathis. W_Taillon 4-5. L_Greinke 5-5. Sv_Vazquez (12). HRs_Pittsburgh, Mercer (4). Arizona, Peralta (12).

___

Colorado 100 500 100—7 11 0 Philadelphia 000 010 001—2 7 0

T.Anderson, McGee (8), Musgrave (9) and T.Murphy; Pivetta, Leiter Jr. (6), Neris (8), Arano (9) and Alfaro. W_T.Anderson 4-1. L_Pivetta 4-6. HRs_Colorado, Desmond (12). Philadelphia, Alfaro (5), Valentin (1).

___

San Francisco 200 001 100—4 11 0 Miami 000 201 011—5 10 0

Suarez, Melancon (6), Watson (7), S.Dyson (8), W.Smith (8), Moronta (9), Strickland (9) and Hundley; C.Smith, Guerrero (7), Rucinski (8), Steckenrider (9) and Realmuto. W_Steckenrider 3-1. L_Moronta 2-1. HRs_San Francisco, McCutchen (7).

___

San Diego 200 002 000—4 10 0 St. Louis 000 002 000—2 8 0

Lauer, J.Castillo (6), Yates (8), Hand (9) and Lopez; Weaver, Gomber (6), Brebbia (8) and Molina. W_Lauer 3-4. L_Weaver 3-6. Sv_Hand (21). HRs_St. Louis, Ozuna (8).