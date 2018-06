TOKYO--(BUSINESS WIRE)--juin 14, 2018--All Nippon Airways (ANA) a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau thème de site Web, en hommage au « CRAFTSMANSHIP » (savoir-faire artisanal), dans le cadre de son programme « IS JAPAN COOL? » (Le Japon est-il cool ?) qui contribue à promouvoir le Japon auprès des touristes internationaux. Ce nouveau thème aura deux volets, dont des entrevues avec sept artisans japonais traditionnels et le SAMURAI AVATAR.

Le « CRAFTSMANSHIP », ou savoir-faire des artisans japonais désigne des compétences précieuses qu’aucune machine ne peut reproduire. À l’heure où de nombreux objets artisanaux sont produits en masse par les machines, l’artisanat japonais est réalisé à la main et illustre des savoir-faire transmis depuis des générations.

Ces talents deviennent rares dans le monde d’aujourd’hui, mais les artisans japonais restent fiers de leur travail et chérissent le temps qu’ils mettent à créer leurs chefs-d’œuvre. Ils consacrent leur vie à peaufiner les techniques héritées de leurs prédécesseurs.

En lançant ce nouveau thème, ANA se donne pour tâche de partager les héritages artisanaux et mettre en lumière les splendides talents cachés des Japonais.

« IS JAPAN COOL? » a été lancé en 2012 pour rapprocher la culture et les attractions japonaises des touristes du monde entier. Au cours des dernières années, le site Web a couvert Tokyo, Kyoto, Hokkaido, Washoku (cuisine japonaise), Anime (animation), Matsuri (festivals) et DOU. Plus de cinq millions d’internautes de 152 pays ont visité le site.

Le thème de 2017 était l’art de vivre DOU (DŌ), qui associe les arts martiaux traditionnels japonais (« Budô ») aux arts de la scène (« Geïdô »). Illustrant les arts japonais au moyen des technologies de pointe, ce thème a été récompensé par une médaille de bronze dans la catégorie Interactive Craft lors du salon THE ONE SHOW 2018, l’une des distinctions publicitaires les plus prestigieuses au monde, le 11 mai 2018.

« ANA espère préserver et honorer l’artisanat japonais », a déclaré Takashi Shiki, président Ventes et Marketing, chez ANA. « Nous sommes convaincus de la nécessité de promouvoir les traditions et talents de l’artisanat japonais. Et nous comptons inciter les internautes à vraiment découvrir les artisans japonais et leurs traditions. »

IS JAPAN COOL? CRAFTSMANSHIP

En plus de mettre l’accent sur les artisans qui pratiquent les arts traditionnels japonais, le nouveau thème comprend également des fonctionnalités interactives telles que la production de figurines personnalisées de samouraïs : le SAMURAI AVATAR.

Sur la page des entrevues, les internautes peuvent lire des articles et visionner des vidéos sur des talents japonais uniques tels que la menuiserie japonaise traditionnelle, la fabrication de sabres et d’armures, la teinture, la fabrication d’encres, la découpe du verre et la préparation d’échantillons alimentaires. Les internautes sont invités à visionner tout d’abord une vidéo d’introduction de 50 secondes qui met en valeur le savoir-faire de ces sept artisanats.

Vidéo de 50 secondes

Pour chaque artisanat, une séquence de dix minutes montrera l’artisan dans son travail quotidien, expliquant pourquoi il a choisi ce mode de vie, et racontant ses rêves d’hériter et de transmettre son savoir-faire. Les pages d’entrevues affichent en outre une galerie de photos où les internautes peuvent admirer tes techniques artisanales qu’utilisent, avec une entière dévotion, les artisans japonais.

Sur la page SAMURAI AVATAR, les internautes pourront fabriquer leur propre SAMURAI AVATAR, tout en expérimentant le savoir-faire requis pour créer des armures japonaises. La procédure est simple : les internautes téléchargent une photo d’eux-mêmes, personnalisent librement chaque composant du SAMURAI AVATAR et créent une seule et unique armure japonaise. Après avoir créé le SAMURAI AVATAR, les internautes peuvent le partager sur les médias sociaux, l’imprimer sur une imprimante 3D pour créer leur propre figurine articulée, ou l’afficher sur une page Web où il rejoindra les SAMURAI AVATARS du monde entier.

Une séquence de 60 secondes propose un court schéma dessinant les grandes lignes du SAMURAI AVATAR. La vidéo utilise des images de synthèse (CG) pour montrer comment fabriquer des armures japonaises originales en créant, à partir d’une sélection de formes et de couleurs préférées, une figurine 3D représentant un chevalier.

Vidéo de 60 secondes

« Nous espérons rendre palpables les efforts quotidiens et les talents propres aux divers artistes et artisans », a déclaré M. Shiki. « Le site Web offre des contenus spéciaux qui permettront aux internautes visitant le site d’apprécier et d’apprendre facilement la culture traditionnelle japonaise. »

Récemment, le nombre de touristes internationaux au Japon a dépassé le record annuel précédent de 28 millions de visiteurs. Ces nouveaux contenus contribueront à promouvoir une compréhension plus profonde du Japon, en honorant l’artisanat et l’esprit des artisans qui mettent en œuvre ce savoir-faire ancestral.

