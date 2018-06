Rendimiento mejorado para los sistemas de proyección de fuerza terrestre de PTA

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--jun. 13, 2018--La agencia de adquisiciones del Departamento de Defensa francés ha otorgado un contrato a CNIM para la modernización de sistemas de proyección de fuerza terrestre de PTA (sistema de tendido de puentes rápido).

Implementation of the SPRAT during EURETEX 2016 of Eurocorps. © Hervé GOUSSET

Este sistema de lanzamiento automático, diseñado y desarrollado por CNIM y entregado en 2011, despliega en apenas 10 minutos dos puentes MLC 100 de 14 metros de largo o un puente MLC 80 de 26 metros de largo, para proyectar tanques militares*sobre un obstáculo (espacios secos o húmedos, como ríos o grietas), con una cantidad de operadores limitada a dos con controles. Cada PTA está compuesto por dos vehículos (portador de puente** y portadores adicionales con semirremolques), y está diseñado para dejar caer y recapturar los elementos del puente que transporta automáticamente.

El Ejército está equipado actualmente con 10 vehículos que incorporan sistemas de lanzamiento y recuperación de puentes (o "pontoon"), con 10 semirremolques que llevan elementos adicionales del puente, además de 40 elementos de puente. La misión de CNIM, como parte de este contrato de modernización, es aumentar el rendimiento operativo del puente de asalto modular del Ejército Francés en toda su vida útil de servicio. Para facilitar las operaciones de remolque y colocación del puente y garantizar la detección óptima de amenazas externas, se integrará un sistema de visión optrónica de última generación producido por la subsidiaria Bertin Technologies . Ofrecerá al piloto y a su acompañante una visión periférica total de día y de noche. De esa manera, una cantidad mayor de cámaras observarán el entorno inmediato de SPRAT.

El sistema de control y comando de supervisión para todos los parámetros técnicos de PTA se modernizará con la integración de una nueva arquitectura de TI con el objetivo de ofrecer una alta capacidad de mantenimiento. El Ejército recibirá el primer equipo modificado a mediados de 2019.

* Vehículo tipo tanque Leclerc ** V ehículo que incorpora el sistema de lanzamiento y recuperación de elementos de puente

