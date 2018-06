Leistungsverbesserte Pontonbrückensysteme für Landstreitkräfte

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Jun 13, 2018--CNIM erhält Auftrag der französischen Militärbeschaffungsagentur für die Modernisierung der Pontonbrückensysteme für Landstreitkräfte (PTA) (Schnelles Brückenlegesystem).

Implementation of the SPRAT during EURETEX 2016 of Eurocorps. © Hervé GOUSSET

Dieses automatische Aufbausystem, das von CNIM konzipiert und entwickelt und 2011 geliefert wurde, baut zwei 14 Meter lange MLC-100-Brücken oder eine 26 Meter lange MLC-80-Brücke innerhalb von nur 10 Minuten auf, um militärischen Panzern*die Überfahrt über ein Hindernis zu ermöglichen (z. B. nasse oder trockene Bodenlücken, wie ein Fluss oder Bodenspalt), wobei dazu nur zwei Bediener mit Steuerungen notwendig sind. Jede Pontonbrücke (PTA) besteht aus zwei Fahrzeugen (Brückenfahrzeug** und zusätzliche Sattelanhänger als Brückentransporter) und die transportierten Brückenelemente werden automatisch auf- bzw. wieder abgebaut.

Die französische Armee verfügt derzeit über 10 Fahrzeuge, die die Brücken- bzw. Pontonaufbau- und -abbausysteme beinhalten, wobei zusätzliche Brückenelemente auf 10 Sattelanhängern transportiert werden. Hinzu kommen 40 Brückenelemente. Im Rahmen dieses Modernisierungsvertrags wird CNIM beauftragt, die Betriebsleistung der modularen Pontonbrücke über deren gesamten Nutzungszyklus zu steigern. Um den Transport und Brückenbetrieb zu erleichtern und dazu optimale Erkennung äußerer Bedrohungen sicherzustellen, wird ein Optronik-Sichtungssystem der jüngsten Generation integriert, das von der Tochtergesellschaft Bertin Technologies produziert wird. Es bietet dem Fahrzeugführer und Skipper einen Rundumblick bei Tag und Nacht. Auf diese Weise wird die unmittelbare SPRAT-Umwelt mit einer größeren Zahl von Kameras überwacht.

Das Überwachungsbefehls- und Kontrollsystem für alle technischen Parameter der Pontonbrücke wird modernisiert durch die Integration einer neuen IT-Architektur, die für hohe Wartungsfreundlichkeit sorgt. Die erste modifizierte Ausrüstung soll der Armee Mitte 2019 ausgeliefert werden.

www.cnim.com/en

* Leclerc-Panzerfahrzeug ** Fahrzeug mit Auf- und Abbausystem für Pontonbrückenelemente

