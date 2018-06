Sistemas de projeção de força terrestre PTA com desempenho aperfeiçoado

PARIS--(BUSINESS WIRE)--jun 13, 2018--A Agência Francesa de Aquisição de Defesa concedeu à CNIM um contrato para a modernização dos sistemas de projeção de força terrestre PTA (sistema de colocação de ponte rápida).

Este sistema de lançamento automático, idealizado e desenvolvido pela CNIM e entregue em 2011, instala, em apenas 10 minutos, duas pontes MLC 100, de 14 metros de comprimento, ou uma ponte longa MLC 80, de 26 metros de comprimento, para projetar tanques* militaressobre um obstáculo (espaços molhados ou secos, como um rio ou fenda), com o número de operadores limitado a dois com controles. Cada PTA é composto por dois veículos (transportadores de pontes** e semirreboques de pontes adicionais) e foi projetado para soltar ou recuperar os elementos da ponte que ele transporta automaticamente.

O exército está equipado atualmente com 10 veículos que incorporam os sistemas de lançamento e recuperação da ponte (ou pontão), com 10 semirreboques que transportam elementos adicionais e 40 elementos de ponte. A missão da CNIM, como parte deste contrato de modernização, é aumentar o desempenho operacional da ponte de assalto modular do exército francês durante toda a sua vida útil. Para facilitar as operações de transporte e construção de pontes e, ao mesmo tempo, garantir a detecção ideal de ameaças externas, um sistema de visão optrônica de última geração, produzido pela subsidiária Bertin Technologies, será integrado. O sistema oferecerá ao piloto e ao seu capitão uma visão versátil de dia e de noite. Desse modo, um número maior de câmeras observará o ambiente SPRAT imediato.

O sistema de comando e controle supervisório para todos os parâmetros técnicos do PTA será modernizado com a integração de uma nova arquitetura de TI, que oferecerá um alto nível de manutenção. O primeiro equipamento modificado será entregue ao exército em meados de 2019

