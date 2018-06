AMERICAN LEAGUE Toronto 000 000 000—0 5 1 Tampa Bay 000 000 001—1 5 2

Happ, Oh (6), Barnes (7), Loup (8), Tepera (8) and Martin; Font, Andriese (4), Castillo (8) and Sucre, Ramos. W_Castillo 1-0. L_Tepera 3-2.

___

NATIONAL LEAGUE New York 000 000 000—0 2 1 Atlanta 000 100 01x—2 8 0

deGrom, Blevins (8) and Plawecki; Soroka, Minter (7), Winkler (8), Vizcaino (9) and Suzuki. W_Soroka 2-1. L_deGrom 4-2. Sv_Vizcaino (12). HRs_Atlanta, Freeman (14).