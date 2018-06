Libema Open Results

Thursday Autotron Rosmalen Den Bosch, Netherlands Surface: Grass-Outdoor Singles Men Second Round

Marius Copil, Romania, def. Yuichi Sugita (7), Japan, 7-5, 4-6, 6-4.

Bernard Tomic, Australia, def. Robin Haase (6), Netherlands, 6-3, 7-5.

Matthew Ebden, Australia, def. Gilles Muller (3), Luxembourg, 6-3, 7-5.

Fernando Verdasco (4), Spain, def. Danil Medvedev, Russia, 6-4, 6-1.

Women Second Round

Aleksandra Krunic (7), Serbia, def. Bibianne Schoofs, Netherlands, 7-5, 6-2.

CoCo Vandeweghe (1), United States, def. Arantxa Rus, Netherlands, 7-6 (4), 6-3.

Veronika Kudermetova, Russia, def. Belinda Bencic, Switzerland, 6-2, 2-6, 6-3.

Viktoria Kuzmova, Slovakia, def. Alison Van Uytvanck (6), Belgium, 3-6, 7-6 (4), 6-2.

Doubles Men First Round

Sander Arends and Matwe Middelkoop, Netherlands, def. Adreas Seppi, Italy, and Andrei Vasilevski, Belarus, 6-3, 6-4.

Raven Klaasen, South Africa, and Michael Venus (2), New Zealand, def. Alex Bolt and Lleyton Hewitt, Australia, 7-5, 7-5.

Matthew Ebden, Australia, and Malek Jaziri, Tunisia, def. Jamie Cerretani, United States, and Antonio Sancic, Croatia, 5-7, 6-3, 10-4.

Quarterfinals

Dominic Inglot, Britain, and Franko Skugor (3), Croatia, def. Fabrice Martin, France, and Purav Raja, India, 7-6 (6), 7-5.

Women First Round

Jessica Moore and Ellen Perez, Australia, def. Anett Kontaveit, Estonia, and Aliaksandra Sasnovich, 6-4, 6-7 (6), 10-7.

Xenia Knoll, Switzerland, and Anna Smith (4), Britain, def. Anna Blinkova, Russia, and Nicola Geuer, Germany, 7-6 (6), 6-3.

Veronika Kudermetova, Russia, and Aryna Sabalenka, Belarus, def. Darija Jurak, Croatia, and Cornelia Lister, Sweden, 7-5, 6-3.

Quarterfinals

Kiki Bertens, Netherlands, and Kirsten Flipkens (2), Belgium, def. Arantxa Rus and Eva Wacanno, Netherlands, 6-0, 6-3.