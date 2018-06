DES SYSTÈMES DE PROJECTION DES FORCES TERRESTRES SPRAT AUX PERFORMANCES ACCRUES

PARIS--(BUSINESS WIRE)--juin 13, 2018--La Direction Générale de l’Armement vient de notifier à CNIM un contrat portant sur la modernisation des systèmes de projection des forces terrestres SPRAT (Système de Pose Rapide de Travure).

Ce système de lancement automatique conçu et développé par CNIM livré en 2011 permet de déployer en seulement 10 minutes deux ponts MLC 100 de 14 mètres ou un pont long MLC 80 de 26 mètres, afin de permettre la projection de chars militaires*au-dessus d’un obstacle (brèches humides ou sèches, telles que rivière ou crevasse), avec un nombre limité à deux opérateurs aux commandes. Chaque SPRAT est constitué de deux véhicules (ponteur** et semi-remorques porte-travures supplémentaires), et il est conçu pour déposer ou reprendre automatiquement les travures qu’il transporte.

L’Armée de Terre est actuellement équipée de 10 véhicules intégrant le système de lancement et de reprise des travures (ou ponteurs), de 10 semi-remorques porteurs de travures supplémentaires et de 40 travures. La mission de CNIM dans le cadre de ce contrat de modernisation est d’ accroître les performances opérationnelles du pont d’assaut modulaire de l’Armée Française sur l’ensemble de sa durée de vie. Afin de faciliter les opérations de roulage et pontage tout en assurant une détection optimale des menaces extérieures, un système de vision optronique dernière génération, réalisé par la filiale Bertin Technologies, va être intégré. Il offrira au pilote et à son chef de bord une vision périmétrique totale de jour comme de nuit. Ainsi, un plus grand nombre de caméras permettront l’observation de l’environnement immédiat du SPRAT.

Le système de contrôle commande de supervision de l’ensemble des paramètres techniques du SPRAT, sera modernisé avec l’intégration d’une nouvelle architecture informatique, offrant ainsi un haut niveau de maintenabilité. Les premiers matériels ainsi modifiés seront livrés à l’Armée de Terre en 2019.

