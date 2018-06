Troostwijk Auctions organise la vente aux enchères en ligne d'une vaste gamme d'équipements professionnels des chantiers navals Heerema Yard (Angola) pour les acheteurs du monde entier

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--juin 13, 2018--Troostwijk Auctions organise, en étroite coopération avec son partenaire en Angola, la vente d'une large sélection d'engins de chantier et de levage de marques telles que Liebherr, Caterpillar et Terex. Le projet se déroulera en deux temps. Il y aura tout d'abord une vente sur offres en ligne en juillet, qui sera suivie d'une vente aux enchères en ligne en septembre. Le jour de la clôture de la vente aux enchères en ligne, le 13 septembre, une vente aux enchères réelle sera organisée à Luanda, la capitale de l'Angola.

Détails de la vente sur offres et de la vente aux aux enchères: Vente sur offres: https://www.troostwijkauctions.com/nl/tender-heerema/01-26761/ Clôture: 19 juillet. Des journées de présentation des lots peuvent être organisées sur demande.

Vente aux enchères en ligne: https://www.troostwijkauctions.com/uk/live-webcast-nheerema/01-26762/ Sur cette page, vous trouverez l'annonce de la vente aux enchères. La description des lots et les détails afférents y figureront à partir du 16 août. Jours de présentation des lots: 11 et 12 septembre en Angola.

À propos d'Heerema Porto Amboim Le chantier naval Heerema Porto Amboim (HPA), situé à Porto Amboim, Angola, est spécialisé dans la construction de structures de logistique sous-marine. Depuis son ouverture en 2010, le chantier construit des infrastructures et offre des services de logistique dans le cadre de grands projets.

En raison d'une réorientation de ses activités, Heerema a décidé de vendre une partie de son parc d'engins de chantier. Maarten van den Wittenboer, yard manager chez HPA, explique: "Nous avons opté pour Troostwijk Auctions parce qu'ils ont acquis une vaste expérience internationale et qu'ils disposent d'un large réseau ciblé d'acheteurs. Grâce à leur partenaire local, ils sont également en mesure de se conformer parfaitement aux règlementations locales angolaises."

Lots spéciaux Parmi les équipements proposés, notons trois grues modernes de marque Liebherr, type LR 1300 et LR 1400, et leur vaste gamme d'équipements de levage. Il faut également noter des chargeurs sur roues Caterpillar, des grues tout-terrain Terex ainsi qu'un remorqueur. Au total, il est possible d'enchérir sur plus d'une centaine d'articles.

À propos de Troostwijk Auctions ~ Troostwijk Auctions pense que toute chose a une valeur. La société s'emploie à découvrir, reconnaître et exploiter cette valeur, souvent par le biais de ventes aux enchères en ligne, mais également en organisant des ventes sur offres et des ventes privées. La société, qui offre aussi des services d'estimation et de conseil, est la plus importante maison de ventes aux enchères B-to-B d'Europe à portée mondiale. Troostwijk Auctions met aux enchères environ 280.000 lots et effectue des estimations pour des entreprises des secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, de la métallurgie, du bois, de la construction et du terrassement. La société possède des filiales dans 16 pays et ses acheteurs sont répartis dans 127 pays.

