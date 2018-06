A Troostwijk Auctions traz uma ampla gama de equipamentos profissionais do estaleiro da Heerema em Angola para compradores online através de concurso e leilão

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--jun 13, 2018--A Troostwijk Auctions organiza, em estreita cooperação com o seu parceiro em Angola, a venda de uma ampla seleção de equipamentos de construção e elevação de marcas como a Liebherr, Caterpillar e Terex. O projeto é executado através de dois canais. Primeiro, haverá uma venda por concurso online em julho, seguida de um leilão online em setembro. No dia de encerramento do leilão online, 13 de setembro, será também organizado um leilão ao vivo na capital angolana, Luanda.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180612006232/pt/

Modern Liebherr Crane (Photo: Business Wire)

Detalhes de concurso e leilão:

Concurso: https://www.troostwijkauctions.com/nl/tender-heerema/01-26761/

Dia de encerramento: 19 de julho. Os dias de visualização podem ser organizados sob pedido.

Leilão online: https://www.troostwijkauctions.com/uk/live-webcast-nheerema/01-26762/

Você encontrará informações prévias sobre esse leilão através deste link. No dia 16 de agosto, estarão disponíveis mais informações e descrições detalhadas.

Dias de visualização: 11 e 12 de setembro em Angola.

História

O estaleiro da Heerema Porto Amboim (HPA) está localizado no Porto Amboim, em Angola, e especializado em construção de logística submarina. O estaleiro, inaugurado em 2010, teve suficiente capacidade para colaborar com grandes projetos no campo de fabricação e logística.

Devido a reorientação, a Heerema decidiu oferecer seu estoque parcialmente para venda. Maarten van den Wittenboer, gerente do estaleiro da HPA, explica: "Optamos pelo Troostwijk Auctions porque eles possuem uma ampla experiência internacional e uma grande rede de compradores. Apoiados pelo seu parceiro local, eles também respondem perfeitamente às regulamentações locais aqui em Angola".

Lotes especiais

Entre os equipamentos oferecidos estão três guindastes modernos da Liebherr, tipo LR 1300 e LR 1400, com uma ampla gama de equipamentos de elevação. As carregadeiras de rodas Caterpillar, guindastes todo-terreno da Terex e um rebocador merecem especial destaque. No total, é possível licitar mais de 100 itens".

Troostwijk Auctions na rede social:

Sobre a Troostwijk Auctions

A Troostwijk Auctions acredita que todas as coisas têm valor. A empresa tem como objetivo encontrar, avaliar e aproveitar esse valor, muitas vezes por meio de leilões online, mas também através de vias comerciais de propostas e concursos. A empresa realiza avaliações, fornece consultoria e é a maior casa de leilões “business-to-business” da Europa com alcance global. A Troostwijk Auctions leiloa, aproximadamente, 280.000 lotes e faz avaliações para empresas de setores como: agricultura, alimentos, metal, madeira, construção e movimentação de terra. A empresa possui filiais em 16 países e compradores em 127 países.

