Uitgebreid aanbod constructie equipment te koop via tender en veiling

Beëindiging van de Kaombo projecten heeft geleid tot de verkoop van een deel van de inventaris en constructie- en hijsmaterieel op de HPA (Heerema Porto Amboim) werf in Angola. Hierdoor komen aantrekkelijke items beschikbaar voor gegadigden uit, onder andere, de on- en offshore-, constructie- en transportwereld. Troostwijk Veilingen organiseert in nauwe samenwerking met haar lokale partner in Angola de verkoop van een uitgebreide selectie aan materieel van bekende merken als Liebherr, Caterpillar en Terex. Het traject loopt via twee kanalen. Allereerst vindt er in juli een onlineplaats, gevolgd door eenin september. Op 13 september, de sluitingsdag van de online veiling, zal tevens een live veiling worden gehouden in Luanda, de hoofdstad van Angola.

Historie

Heerema Porto Amboim (HPA) biedt offshore subsea-diensten aan de olie, gas en energie gerelateerde industrieën in Angola. HPA's werf bevindt zich in Porto Amboim, Kwanza Sul, Angola en is gespecialiseerd in de bouw van onderzeese logistiek. De scheepswerf met een 250 meter lang dok werd in september 2010 geopend en ondersteunde, zowel op de werf als op de installatie velden, meerdere grote projecten met fabricage en logistieke activiteiten.

Heroriëntatie en de daarmee samengaande inkrimping van de activiteiten heeft Heerema doen besluiten een deel van haar inventaris te koop aan te bieden. Hiertoe werd een samenwerking met Troostwijk Veilingen aangegaan. Maarten van den Wittenboer, yard manager bij Heerema Porto Amboim, vertelt: “Wij hebben bewust gekozen voor Troostwijk Veilingen, omdat zij internationaal zeer veel ervaring hebben en een groot en doelgericht netwerk aan kopers hebben opgebouwd. Met assistentie van hun lokale partner spelen ze tevens optimaal in op de lokale regelgeving hier in Angola. Dit maakt dat wij ons geen enkele zorg hoeven te maken over het verloop van het hele project en dat geeft een goed en gerust gevoel.”

Bijzondere kavels

Onder het aangeboden materieel bevinden zich een aantal kranen van Liebherr, type LR 1300 en LR 1400 met daarnaast een ruim assortiment aan hijsmateriaal. Ook de wielladers van Caterpillar, een sleepboot en de terreinkranen van Rough Terex zijn het vermelden waard. In totaal kan er geboden worden op ruim 100 items. Robbert Peek, veilingmeester bij Troostwijk Veilingen, zegt: “Deze veiling van Heerema biedt een scala aan interessante producten voor de internationale markt. Wij verwachten daarom grote belangstelling uit binnen- en buitenland.”

Informatie over de tender en online veiling zijn te bekijken via onderstaande links:

Tender: https://www.troostwijkauctions.com/nl/tender-heerema/01-26761/

De sluitingsdag van de tender is 19 juli.

Kijkdagen kunnen op aanvraag worden georganiseerd.

Online veiling: https://www.troostwijkauctions.com/uk/live-webcast-nheerema/01-26762/

Via deze link komt u op de vooraankondiging van de veiling. Per 16 augustus volgen details en kavelomschrijvingen.

De kijkdagen vinden 11 en 12 september plaats in Angola.

Over Troostwijk Veilingen

Troostwijk Veilingen vindt dat alles waarde heeft. Bij het bedrijf draait het om het vinden, herkennen en verzilveren van die waarde, vaak via online veilingen maar ook via tenders en onderhandse verkooptrajecten. Het bedrijf taxeert, adviseert en is Europa’s grootste business to business veilinghuis met wereldwijd bereik. Online veilen is volgens het bedrijf een uitstekend en objectief verkoopkanaal. Troostwijk Veilingen realiseert de beste opbrengst in de markt en is daarnaast snel, veilig en transparant. Waarde draait bovendien om mensen. Respect en duurzaamheid staan daarom hoog in het vaandel. Volgens Troostwijk Veilingen verdient elk product een langer leven dan bij de eerste eigenaar. Troostwijk Veilingen veilt per jaar zo’n 280.000 kavels en doet taxaties voor bedrijven uit onder meer de sectoren: agrarisch, food, metaal, hout en bouw. Opvallende recente veilingen zijn die van Circus Renz, V&D, militaria (Tank uit de film ‘Fury’), Friesland Campina en Imtech. Het bedrijf heeft vestigingen in 16 landen en kopers in 127 landen.

www.troostwijkveilingen.nl

https://www.linkedin.com/company/troostwijk-veilingen-b-v-troostwijk-auctions/

