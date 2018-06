Dal cantiere navale Heerema in Angola ai compratori online: Troostwijk Auctions mette in vendita un'ampia gamma di attrezzature professionali per gli acquirenti online tramite vendita a tender e asta

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--giu 13, 2018--La conclusione del progetto Kaombo ha portato alla vendita di parte dell’inventario e delle attrezzature di costruzione e sollevamento del cantiere navale HPA (Heerema Porto Amboim) in Angola.

Si tratta di un’occasione estremamente vantaggiosa per impianti on e offshore e per aziende che operano nel settore delle costruzioni e dei trasporti.

La vendita è stata affidata a Troostwijk Auctions che, in stretta collaborazione con il suo partner locale in Angola, metterà all’asta un’ampia gamma di attrezzature di marchi noti come Liebherr, Caterpillar e Terex.

Il progetto avverrà mediante due canali: si parte a luglio con una vendita a tender online seguita da un’asta online a settembre. Inoltre, il 13 settembre, giorno di chiusura dell’asta online, sarà organizzata un’asta dal vivo nella capitale dell’Angola, a Luanda.

Maggiori dettagli sulla vendita a tender e sull’asta online sono disponibili di seguito:

VENDITA A TENDER: https://www.troostwijkauctions.com/nl/tender-heerema/01-26761/

La vendita chiuderà il 19 luglio.

I lotti possono essere visionati previo appuntamento.

ASTA ONLINE: alcune informazioni relative all’asta sono disponibili in anteprima al link: https://www.troostwijkauctions.com/uk/live-webcast-nheerema/01-26762/

Le descrizioni dei lotti e i relativi dettagli saranno resi noti il 16 agosto.

I lotti potranno essere visionati previo appuntamento l’11 e il 12 settembre in Angola.

Storia L’Heerema Porto Amboim (HPA) offre servizi sottomarini offshore alle industrie petrolifere, energetiche e del gas situate in Angola. Il cantiere navale dell’HPA è situato a Porto Amboim, Kwanza Sul, in Angola ed è specializzato nella costruzione di sistemi logistici sottomarini.

Il cantiere che è caratterizzato da un molo lungo 250 metri, è stato inaugurato nel 2010 ed ha supportato progetti di ampio respiro sia in cantiere che nelle installazioni sul campo con attività produttive e logistiche.

A causa del riassetto e della riduzione delle attività, il cantiere ha deciso di mettere in vendita parte del suo parco macchine affidandosi a Troostwijk Auctions. Maarten van den Wittenboer, Responsabile del cantiere Heerema Porto Amboim, spiega: "Abbiamo scelto Troostwijk Auctions tenendo conto della loro solida esperienza a livello internazionale e della loro ampia e qualificata rete di acquirenti. Grazie al supporto offerto dai loro partner locali, Troostwijk è in grado di rispondere in maniera ottimale alle normative locali vigenti in Angola. Questo significa che non dobbiamo preoccuparci di seguire le varie fasi del progetto e ciò ci consente di affrontarlo con tranquillità e fiducia”.

Lotti speciali Tra le attrezzature offerte si segnalano in particolare tre moderne gru Liebherr, disponibili nei modelli LR 1300 e LR 1400 ed una vasta gamma di attrezzature per il sollevamento.

Degne di interesse anche le pale gommate Caterpillar, le gru Terex e un rimorchiatore.

In totale è possibile presentare un’offerta per oltre 100 articoli.

Robbert Peek di Troostwijk Auctions, commenta: "L’asta di Heerema offre un’ampia gamma di prodotti di rilievo per il mercato internazionale. Ci aspettiamo quindi di suscitare grande interesse sia sul territorio locale che all’estero".

Troostwijk Auctions Troostwijk è fermamente convita che “ogni cosa abbia un valore”. L'azienda si pone l’obiettivo di ottenere il miglior ritorno possibile da tale valore, il più delle volte attraverso le aste online, le vendite a tender e la gestione di trattative di vendita.

L'azienda, che si occupa di valutazione e consulenza, è la più grande casa d'aste business-to-business d'Europa con una portata globale. La società ritiene che le aste on line rappresentino un canale di vendita proficuo e affidabile. Troostwijk Auctions vanta i migliori ricavi sul mercato garantendo rapidità, sicurezza e trasparenza. Inoltre, poiché il valore riguarda le persone, per Troostwijk la sostenibilità ed il rispetto sono prioritari. Secondo Troostwijk Auctions, ogni prodotto può avere una vita più lunga di quella che gli viene destinata da un singolo proprietario. Troostwijk Auctions mette all'asta circa 280.000 lotti e offre valutazioni per aziende che operano in settori diversificati, tra cui: agricoltura, alimentare, metallurgico, legno, edilizia e movimento terra. Notevoli le aste recenti di attrezzature militari (il carro armato del film 'Fury'), Friesland Campina e Imtech. Troostwijk Auctions ha filiali in 16 paesi e acquirenti in 127 paesi.

