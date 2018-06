Solução de reconhecimento facial da Gemalto se destaca no Biometric Rally de 2018 do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--jun 13, 2018--A solução da Gemalto foi destaque no rali de biometria de 2018, patrocinado pelo Diretório de Ciência e Tecnologia (C&T) do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, United States Department of Homeland Security) em conjunto com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (National Institute of Standards and Technology, NIST).

Doze empresas foram escolhidas entre um grupo de requerentes para exibir sua tecnologia de reconhecimento facial e abordar o crescente desafio de identificação de viajantes e controle automatizado de fronteiras. Cada empresa também teve que atender aos diversos critérios especificados, como restrições de tempo, operação não tripulada e área física limitada. Eles também foram avaliados em três categorias: eficiência, satisfação e eficácia. O rali de 2018 foi realizado no Maryland Test Facility (MdTF), que proporciona um ambiente controlado para avaliação laboratorial e testes com base em cenários operacionais de diversos conceitos de operação de entrada e saída biométrica, em condições simuladas para aeroportos.

A Gemalto criou uma solução utilizando o Sistema de Identificação Facial em Tempo Real (LFIS, Gemalto Live Face Identification System) como a principal tecnologia para atender aos requisitos do rali biométrico de 2018, e a solução superou a taxa média para a maioria das métricas, além de uma taxa de aquisição bem-sucedida de 99,44% em menos de 5 segundos, em comparação com a média de 65%.

A Gemalto, também conhecida como "Castle" nos resultados anônimos compartilhados pelos patrocinadores, teve um desempenho excepcionalmente bom e obteve o melhor resultado na avaliação FtAR (consulte a tabela) para menos de 5 e 20 segundos e Face vTIR (consulte a tabela) para menos de 5 e 20 segundos também. Em relação ao Face mTIR (consulte a tabela) e métricas de eficiência, a Gemalto foi um dos dois únicos fornecedores a atingir a meta.

É esperado um crescimento anual acima de 20% para a tecnologia de Reconhecimento facial, de 2016 a 2022¹, em diversos casos de uso. Além da segurança nas fronteiras, o LFIS pode aprimorar a experiência do viajante, desde a entrada no portão de embarque até a sua saída, ao introduzir o despacho de bagagem por meio de um autoatendimento, acelerando as linhas de segurança e permitindo, ainda, o embarque biométrico. A tecnologia é independente de hardware e de câmeras e pode ser usada também para cadastramento e verificação de documentos. A tecnologia pode ser usada para outros casos de uso, onde a verificação de identidade biométrica é necessária para checar o acesso a instalações seguras.

“Estamos entusiasmados com os excelentes resultados alcançados pela nossa solução no rali de 2018”, disse Neville Pattinson, vice-presidente sênior de Vendas para Governo Federal da Gemalto. “Devido ao sucesso do LFIS, podemos ver isso funcionando não apenas como uma solução segura e eficiente para entidades governamentais que interagem com os cidadãos, mas, também, é possível revolucionar a experiência do passageiro aéreo, terrestre e marítimo, nas fronteiras internacionais e no controle de segurança com esta solução, aumentando a segurança e levando maior conveniência aos viajantes.”

