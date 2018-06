La solution de reconnaissance faciale de Gemalto domine le rassemblement biométrique 2018 du Département américain de la sécurité intérieure

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--juin 13, 2018--Gemalto a excellé lors du rassemblement biométrique 2018, sponsorisé par la Direction des sciences et technologies (S&T) du Département américain de la sécurité intérieure (DHS), conjointement avec l'Institut national des normes et technologies (NIST).

Biometric rally results.

Douze sociétés ont été sélectionnées parmi un groupe de candidats pour présenter leur technologie de reconnaissance faciale dans l'optique de relever le défi de l'identification des voyageurs et du contrôle aux frontières automatisé. Chacune des entreprises a également dû satisfaire plusieurs exigences spécifiques, comme une durée maximale, un fonctionnement sans opérateur et une empreinte physique au sol limitée. Elles ont en outre été évaluées dans trois catégories : efficience, satisfaction et efficacité. Le rassemblement 2018 s'est déroulé dans le centre d’essai du Maryland ( Maryland Test Facility - MdTF), qui fournit un environnement contrôlé pour une évaluation en laboratoire et des tests fondés sur des scénarios d'entrée et de sortie biométrique dans des conditions aéroportuaires simulées.

Gemalto a mis au point une solution utilisant le système de reconnaissance faciale en temps réel (LFIS) comme technologie centrale pour répondre aux exigences du rassemblement biométrique 2018. La solution a dépassé la performance moyenne dans la plupart des indicateurs, et a obtenu un taux d'acquisition de 99,44% en moins de 5 secondes, comparé à une moyenne de 65 %.

Gemalto, également désigné comme "Castle" dans les résultats anonymisés partagés par les sponsors, a fourni une performance exceptionnelle. La solution de Gemalto a obtenu le meilleur résultat en FtAR (voir tableau) en moins de 5 et de 20 secondes, et en Face vTIR (voir tableau) en moins de 5 et 20 secondes. En ce qui concerne les indicateurs Face mTIR (voir tableau) et d'efficience, Gemalto a été l’un des deux seuls fournisseurs à atteindre l'objectif.

La reconnaissance faciale s'apprête à connaître une croissance supérieure à 20 % par an entre 2016 et 2022¹ pour un large éventail de cas d'utilisation. En plus de la sécurité aux frontières, le LFIS peut améliorer l'intégralité de l'expérience du voyageur via un enregistrement des bagages en libre-service, l'accélération des contrôles de sécurité et même un embarquement biométrique. La technologie est indépendante du matériel et des caméras utilisés, et peut être aussi employée pour l’admission et la vérification des documents. La technologie peut être utilisée dans d'autres contextes professionnels dans lesquels les contrôles d'identité biométriques sont requis pour vérifier l'accès à des zones sécurisées.

« Nous sommes ravis des résultats exceptionnels obtenus par notre solution lors du rassemblement 2018 », déclare Neville Pattinson, Directeur Commercial Amérique du Nord, division Gouvernement, de Gemalto. « Vu l'ampleur du succès de LFIS, nous pensons que le système fonctionne comme une solution sécurisée et efficace pour les autorités interagissant avec les citoyens. LFIS peut aussi révolutionner l'expérience des passagers aériens, terrestres et maritimes, des frontières internationales et des points de contrôle de sécurité grâce à cette solution de sécurité accrue et un confort supplémentaire pour les voyageurs. »

