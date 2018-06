Siemens et PSE vont collaborer sur des solutions basées sur des modèles

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--juin 12, 2018--Achema 2018, Hall 11, Stand C3 - Siemens AG et Process Systems Enterprise (PSE), la société de l'Advanced Process Modeling (APM), ont annoncé aujourd'hui à Achema qu'ils ont signé un accord de collaboration à long terme pour apporter la puissance de la technologie gPROMS APM de PSE aux offres d'automatisation et de numérisation de Siemens pour les industries de transformation. En vertu de cet accord, les entreprises mettent sur le marché un nouvel ensemble de solutions intégrant des modèles haute fidélité pour la surveillance à long terme des équipements et de leur bon état, la détection par logiciel, la prédiction des performances futures, l'optimisation en temps réel et la formation des opérateurs. Les solutions reposent toutes sur la combinaison de modèles de processus qui intègrent une connaissance approfondie des processus avec des données d'usine à la fois historiques et en temps réel.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180612006596/fr/

Siemens, PSE to Collaborate on Model-Based Solutions (Photo: Business Wire)

Les avantages types de ces applications pour les clients comprennent de meilleures opérations grâce à des informations pour la prise de décision améliorées et les plus récentes possibles, une planification améliorée de la maintenance grâce à la prédiction de la durée de fonctionnement, une économie améliorée par l'optimisation en temps réel et une amélioration de l'intégrité des actifs grâce à un meilleur suivi de leur état.

Les technologies sont capables d’amener à des améliorations de productivité de niveau supérieur pour les opérations dans les industries chimique et pétrochimique, pétrolière et gazière, de raffinage, pharmaceutique, alimentaire et des boissons et eaux. Les développements futurs verront des approches basées sur des modèles similaires et intégrées sur la totalité du cycle de vie d'une usine de transformation.

Chez Achema, Siemens et PSE font la démonstration d'une technologie de double procédé numérique pour une usine d'éthylène, mise en œuvre à l'aide des outils d'excellence opérationnelle gPROMS Olefins de PSE. L'application industrielle de telles techniques sur une usine d'éthylène de grande capacité a démontré une amélioration de 2 % du rendement. Les démonstrations concernent également une application de détection par logiciel et un modèle de contrôle prédictif pour une fabrication continue de granulés humides dans le domaine pharmaceutique.

Eckard Eberle, P.-D.G. de l’unité de gestion de l’automatisation des processus (PD PA) et responsable du stand Siemens à Achema, déclare : « Siemens a déjà fait de l'ingénierie intégrée une réalité. En collaborant avec PSE, nous franchissons une étape supplémentaire dans les opérations basées sur des modèles avec deux ensembles de technologies très complémentaires. C'est le plus haut niveau de la numérisation. » Selon Costas Pantelides, directeur général de PSE : « La combinaison de modèles prédictifs très pointus et de données en temps réel est extrêmement puissante. C'est une période d'opportunités extraordinaires pour les industries de transformation, rendues possibles par l'aboutissement de nombreuses années de développement dans la modélisation avancée, dans l'informatique et les mathématiques. »

Pantelides conclut : « Il est de plus en plus nécessaire d’appréhender les connaissances approfondies sous la forme de modèles prédictifs, qui peuvent provenir naturellement des activités de R & D et de la conception technique, puis de les utiliser dans un cadre de numérisation pour générer de la valeur à chaque étape. »

Ce communiqué de presse est disponible à www.siemens.com/press/PR2018060207PDEN www.psenterprise.com/news/pr180612

Pour plus d’informations sur Siemens et PSE à Achema 2018, merci de consulter www.siemens.com/achema et www.psenterprise.com/events/emea/achema-2018

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180612006596/fr/

CONTACT: Contacts pour les journalistes

PSE:

Kate Burness

Téléphone : + 44-20-8563-0888

E-mail:k.burness@psenterprise.com

ou

Evelyne Kadel

Téléphone : + 49 (0) 211 6916-1003

E-mail:evelyne.kadel@siemens.com

KEYWORD: EUROPE GERMANY

INDUSTRY KEYWORD: ENERGY OIL/GAS TECHNOLOGY HARDWARE HEALTH BIOTECHNOLOGY PHARMACEUTICAL MANUFACTURING CHEMICALS/PLASTICS ENGINEERING

SOURCE: Process Systems Enterprise

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/12/2018 09:35 PM/DISC: 06/12/2018 09:35 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180612006596/fr