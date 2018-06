CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 534 1-2 Sep 550 Dec 572 1-4 Mar 590 3-4 May 601 1-4 Jul 604 Sep 610 Dec 620 1-4 Mar 625 1-2 May 630 Jul 626 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 377 1-2 Sep 386 3-4 Dec 398 1-4 Mar 407 1-2 May 413 1-2 Jul 419 1-4 Sep 407 1-2 Dec 411 1-2 Mar 419 3-4 May 424 1-4 Jul 429 Sep 421 1-4 Dec 417 1-2 Jul 430 3-4 Dec 423 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 242 1-4 Sep 246 Dec 251 1-4 Mar 254 May 256 1-2 Jul 261 1-2 Sep 262 3-4 Dec 262 3-4 Mar 262 3-4 May 262 3-4 Jul 261 1-4 Sep 261 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 954 Aug 959 1-2 Sep 965 1-4 Nov 974 1-2 Jan 982 1-4 Mar 983 1-2 May 989 1-4 Jul 995 3-4 Aug 994 Sep 979 Nov 969 Jan 974 Mar 975 3-4 May 977 1-4 Jul 985 1-4 Aug 983 3-4 Sep 977 Nov 960 3-4 Jul 981 1-2 Nov 970 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 30.05 Aug 30.19 Sep 30.35 Oct 30.50 Dec 30.85 Jan 31.13 Mar 31.44 May 31.68 Jul 31.92 Aug 32.03 Sep 32.11 Oct 32.08 Dec 32.25 Jan 32.42 Mar 32.66 May 32.81 Jul 32.95 Aug 33.00 Sep 33.03 Oct 33.00 Dec 32.93 Jul 32.93 Oct 32.93 Dec 32.93 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 353.50 Aug 355.20 Sep 356.80 Oct 356.80 Dec 357.80 Jan 357.20 Mar 352.00 May 350.10 Jul 351.00 Aug 349.50 Sep 347.50 Oct 343.40 Dec 342.80 Jan 342.40 Mar 341.80 May 344.00 Jul 346.90 Aug 346.90 Sep 346.90 Oct 346.90 Dec 343.20 Jul 346.10 Oct 346.10 Dec 356.20