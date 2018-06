Libema Open Results

Tuesday Autotron Rosmalen Den Bosch, Netherlands Surface: Grass-Outdoor Singles Men First Round

Bernard Tomic, Australia, def. Kevin King, United States, 6-4, 6-2.

Evgeny Donskoy, Russia, def. Franko Skugor, Croatia, 6-3, 6-2.

Stefanos Tsitsipas (5), Greece, def. Tallon Griekspoor, Netherlands, 3-6, 6-3, 6-4.

Malek Jaziri, Tunisia, def. Max Purcell, Australia, 6-2, 6-3.

Matthew Ebden, Australia, def. Tim Smyczek, United States, 6-2, 6-3.

Mackenzie McDonald, United States, def. Andreas Seppi (8), Italy, 6-4, 6-2.

Alex Bolt, Australia, def. Vasek Pospisil, Canada, 4-6, 7-6 (5), 6-2.

Jeremy Chardy, France, def. Guillermo Garcia-Lopez, Spain, 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4).

Women First Round

Veronika Kudermetova, Russia, def. Anett Kontaveit (4), Estonia, 6-4, 7-6 (4).

Aleksandra Krunic (7), Serbia, def. Valentini Grammatikopoulou, Greece, 6-1, 6-0.

Viktoria Kuzmova, Slovakia, def. Marina Melnikova, Russia, 6-2, 6-2.

Belinda Bencic, Switzerland, def. Tereza Martincova, Czech Republic, 6-2, 6-4.

Fanny Stollar, Hungary, def. Zhang Shuai (5), China, 6-3, 6-3.

Kirsten Flipkens, Belgium, def. Anna Kalinskaya, Russia, 6-3, 6-0.

Aryna Sabalenka, Belarus, def. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 0-6, 7-5, 6-3.

Antonia Lottner, Germany, def. Anna Blinkova, Russia, 6-2, 3-6, 6-2.

Kiki Bertens (3), Netherlands, def. Natalia Vikhlyantseva, Russia, 5-7, 6-3, 7-6 (5).

Alison Riske, United States, def. Tatjana Maria, Germany, 6-4, 7-6 (2).

Ajla Tomljanovic, Australia, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 4-6, 7-6 (3), 6-2.

Elise Mertens (2), Belgium, def. Polona Hercog, Slovenia, 6-2, 6-4.

Doubles Men First Round

Lukasz Kubot, Poland, and Marcelo Melo (1), Brazil, def. Yuichi Sugita, Japan, and Donald Young, United States, 6-4, 6-2.

Dijiv Sharan, India, and Artem Sitak (4), New Zealand, def. David Marrero and Fernando Verdasco, Spain, 6-3, 6-3.

Dominic Inglot, Britain, and Franko Skugor (3), Croatia, def. Robin Haase and Wesley Koolhof, Netherlands, 6-4, 7-6 (4).

Jamie Cerretani, United States, and Antonio Sancic, Croatia, lead Matthew Ebden, Australia, and Malek Jaziri, Tunisia, 7-5, susp., rain.

Women First Round

Lesley Kerkhove, Netherlands, and Lidziya Marozava (3), Belarus, def. Richel Hogenkamp and Bibiane Schoofs, Netherlands, 6-2, 5-7, 10-7.

Arantxa Rus and Eva Wacanno, Netherlands, def. Fanny Stollar, Hungary, and Renata Voracova, Czech Republic, 6-2, 6-0.