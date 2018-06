NeuroInDx, Inc. lance UNIPICK+™, ajoutant de nouvelles fonctionnalités à son instrument universel de collecte de cellules individuelles et de microdissection tissulaire

TORRANCE, Californie--(BUSINESS WIRE)--juin 12, 2018--NeuroInDx, Inc. (NDX) a la fierté d'annoncer le lancement d'une nouvelle version de son système d'acquisition cellulaire et tissulaire, UNIPICK+™.

UNIPICK+™ est le dernier arrivé dans sa famille de produits d'acquisition cellulaire et tissulaire (Cell & Tissue Acquisition System, CTAS) élaborés à partir de la technologie brevetée de vide basé sur la capillarité, conçue à l'UCLA puis développée par NDX pour l'isolation de cellules individuelles à partir de cultures et pour la microdissection tissulaire. La solution utilise un système de chevauchement (« straddle ») propriétaire qui peut s'adapter à la plupart des microscopes à statif inversé disponibles dans le commerce, permettant aux chercheurs d'ajouter des capacités d'isolation des cellules individuelles à leur laboratoire pour une fraction du prix des systèmes conventionnels.

L'instrument peut isoler des cellules à partir d'une variété de formats, y compris les dissections tissulaires, les cultures de cellules adhérentes, la suspension cellulaire, les cultures 3D, les frottis et les puces microfluidiques. UNIPICK+™ offre un nouveau design, un contrôle entièrement numérique et une automatisation en option. Parmi les nouvelles applications, la solution offre un nouveau test d'adhésion monocellulaire permettant de mesurer et de comparer des forces de liaison entre différents types de cellules ou substrats. Ce test élargit le champ d'application de la solution UNIPICK+™ qui, en plus d'acquérir des échantillons, peut analyser une seule cellule.

UNIPICK+™ offre ainsi de nouvelles fonctionnalités automatisées tout en restant la solution la plus simple et la plus rentable pour l'isolement de cellules individuelles et la microdissection tissulaire. Il s'agit d'une unité autonome qui être utilisée avec la plupart des microscopes à statif inversé ou directement avec les microscopes Olympus IX73/83. Les chercheurs peuvent simplement utiliser UNIPICK+™ quand ils ont besoin d'isoler des cellules et ensuite revenir à leur microscope pour le travail habituel effectué sur les cellules et les tissus. Il ne faut que quelques minutes pour configurer le système et aucune modification des microscopes n'est requise.

« UNIPICK+™ nous permet d'améliorer notre gamme de produits qui contient les outils les plus polyvalents et les plus rentables pour l'isolation cellulaire et la microdissection tissulaire. En concevant nos instruments pour les rendre compatibles avec les microscopes à statif inversé communs, nous continuons d'apporter des produits à valeur ajoutée à une fraction du coût d'autres systèmes plus onéreux », a déclaré Stan Karsten, PhD, président et chef de la direction de NDX.

À propos de NeuroInDx, Inc.

Fondée en 2006, NeuroInDx, Inc. (NDX) développe des instruments destinés à la collecte de cellules et à la microdissection tissulaire pour un large éventail d'applications en sciences biologiques. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.NeuroInDx.com.

