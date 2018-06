UN RADIAMÈTRE MILITAIRE MULTISONDES INNOVANT POUR ENVIRONNEMENT DIFFICILE ET SITUATIONS D’URGENCE : SAPHYRAD MS (EX-DOM 420)

MONTIGNY LE BRETONNEUX, France--(BUSINESS WIRE)--juin 12, 2018--Bertin a développé le nouveau polyradiamètre des Armées (avec l’expertise de Saphymo*) dans le cadre d’un marché attribué par la Direction Générale de l’Armement. Ce . Deux années de recherche et développement ont permis d’aboutir au lancement du SaphyRAD MS (aussi appelé DOM 420 par l’Armée française).

Sa large gamme de sondes innovantescouvre les besoins de tous les corps d’Armée et équipes d’urgence (y compris les équipes HAZMAT** pour la gestion des matières dangereuses). Le SaphyRAD MS permet ainsi de rechercher et localiser en temps réel des sources radioactives dans l’environnement et de mesurer la contamination sur toutes les surfaces. Suite à un incident ou accident nucléaire, le SaphyRAD MS permet d’effectuer les premiers contrôles notamment sur les personnes et / ou les véhicules. Grâce à son mode de simulation intégré, les utilisateurs peuvent s’entraîner dans des conditions réelles, sans utiliser de sources radioactives. Le design robuste du SaphyRAD MS a été spécialement pensé pour être utilisé avec des équipements de protection NRBC***. Son interface ergonomique permet une utilisation rapide même par des non-spécialistes de la mesure de radioactivité.

Avec le développement de ce nouveau radiamètre militaire, Bertin renforce son ***, en fournissant des systèmes complets aux Forces Armées et aux organismes de sécurité civile (équipes d’intervention rapide, santé publique et les services d’urgence. Le lancement de la production est prévu fin 2018.

* société acquise en 2015, fusionnée depuis avec Bertin Technologies

** HAzardous MATerials

*** N ucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique

