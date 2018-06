Themis Ugv Van Milrem Robotics is De Industriestandaard Geworden

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--jun 12, 2018--Het onbemande grondvoertuig (UGV) THeMIS, ontwikkeld door Milrem Robotics, is de standaard UGV met rupsbanden in de sector voor onbemande grondsystemen geworden. Tijdens de Eurosatory van dit jaar wordt een recordaantal van vier THeMIS UGV's getoond met drie verschillende applicaties.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180612006140/nl/

(Photo: Business Wire)

In slechts een paar jaar nadat de ontwikkeling van de THeMIS begonnen is, is het het meest gewilde onbemande grondvoertuig met rupsbanden op de markt geworden. Het heeft de aandacht getrokken van verschillende fabrikanten van wapens en andere oorlogsvoeringssystemen, zoals Nexter, FN Herstal, ST Kinetics, Raytheon en Threod Systems, met wie integratieprojecten worden uitgevoerd of die al zijn voltooid.

In tegenstelling tot andere UGV's die gewoonlijk meestal één taak kunnen uitvoeren, is de THeMIS zo ontworpen dat deze kan worden uitgerust met een grote verscheidenheid aan ladingen om een aantal verschillende taken uit te voeren.

Deze omvatten het functioneren als een op afstand gelegen wapenstation dat is uitgerust met wapens van groot of klein kaliber, het detecteren van IED's, werken als een droneplatform of een bewakingsstation op afstand.

Op Eurosatory zullen drie van dergelijke geïntegreerde producten worden tentoongesteld: de THeMIS met de ARX20 RWS van Nexter, THeMIS met Threod Systems UAV en de THeMIS met deFNder RWS van FN Herstal. De laatste zal worden tentoongesteld op de stand van FN Herstal en in het dynamische demonstratiegebied.

“De integratie van Threod Systems Tethered UAV en THeMIS is een opmerkelijke multiplicator van capaciteiten. Het systeem biedt een volledig autonome ISR-tool voor het verzamelen van informatie, rapportage, situationeel bewustzijn en situationeel inzicht. Bovendien werkt het systeem als een radiorelais om de netwerkdekking in het gebied uit te breiden,” aldus Villiko Nurmoja, CEO van Threod Systems.

“OPTIO X-20, de combinatie van het THEMIS-platform en onze ARX20 - 20 mm RCWS, vormt een fantastisch bekwaam systeem door de samenvoeging van uitstekende vuurkracht- en mobiliteitsmogelijkheden,” stelde Frédéric Bouty, Director van de Strategy Department bij NEXTER.

"De gecombineerde oplossing van deFNder® Medium en THeMIS, waarbij de technologieën en expertise van onze twee bedrijven samengaan, illustreert het potentieel van het concept," verklaarde Vincent Verleye, COO van FN Herstal. "De toegevoegde waarde van een dergelijk geautomatiseerd robotsysteem spreekt voor zich, en FN Herstal, als toonaangevende integrator van het defensiewapensysteem, is er trots op om de deFNder® Medium RWS te tonen samen met Milrem Robotics tijdens de dynamische demonstraties van Eurosatory," voegde hij eraan toe.

“THeMIS van Milrem Robotics is een zeer populair platform geworden, omdat we zijn geselecteerd in een aantal verschillende beoordelings-, ontwikkelings- en testprogramma's in de VS, het VK, Noorwegen, Estland en andere landen,” gaf Kuldar Väärsi, CEO of Milrem Robotics, te kennen. “De reden daarvoor is de modulariteit, eenvoud en robuustheid van ons systeem. De volgende grote stap in onze strategie zal te maken hebben met autonomie en bemande/onbemande teamoplossingen.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180612006140/nl/

CONTACT: Milrem Robotics

Gert Hankewitz, +372 56644416

Export Director

gert.hankewitz@milrem.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE ASIA PACIFIC NORTH AMERICA FRANCE SINGAPORE MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY OTHER TECHNOLOGY

SOURCE: Milrem Robotics

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/12/2018 12:01 PM/DISC: 06/12/2018 12:01 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180612006140/nl