Karisma Hotels & Resorts ouvrira Holiday Villages Montenegro à la fin de l’été 2018

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--juin 12, 2018--Karisma Hotels & Resorts, un ensemble primé d’hôtels de luxe qui possède et gère des propriétés en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe, a le plaisir d’annoncer l’ouverture de Holiday Villages Montenegro à la fin de l’été 2018. Idéalement situé sur la côte sereine d’Ulcinj au Montenegro avec un magnifique panorama de la mer Adriatique, l’hôtel élégant et haut de gamme de 257 chambres allie confort moderne et hospitalité chaleureuse avec un glamour naturel pour proposer aux groupes de toutes tailles une expérience de vacances européennes inégalée.

Holiday Villages Montenegro offre un large éventail d’hébergement élégant et contemporain avec un espace substantiel pour les petites et grandes familles et des aménagements accueillants. L’hôtel propose des suites en T3 avec terrasse et piscine, des chambres au rez-de-jardin avec une terrasse accueillante et des vues époustouflantes sur les palmiers luxuriants de cette région immaculée. L’établissement compte quatre restaurants exceptionnels avec de magnifiques paysages et une offre culinaire élaborée réunissant le meilleur des cuisines méditerranéenne et internationale. Les clients peuvent goûter des cocktails exotiques, des vins prestigieux, et les meilleures bières des brasseries artisanales monténégrines dans l’un des six bars en surplomb.

En plus de son emplacement incroyable à quelques pas des plages de sable fin époustouflantes d’Ulcinj, Holiday Villages Montenegro propose à ses clients un assortiment d’options fabuleuses de bien-être avec notamment des traitements holistiques en eau thermale et un centre de remise en forme ultra-moderne, des activités sur place avec le tennis, le football, une aire de jeux en plein air, un parcours d’accro-parc et du kite-surf sur la très belle plage interminable de Velika Plaža. Des divertissements professionnels sont également proposés chaque soir sur l’aire de spectacle à ciel ouvert du centre de villégiature qui présente des performances variées avec notamment des soirées « musique et chansons », des concerts acoustiques et des spectacles à thème familial.

« Holiday Villages Montenegro marque actuellement l’ouverture de l’hôtel le plus luxueux d’Ulcinj » a déclaré Armando Chomat, directeur du marketing de Premier Worldwide Marketing, les représentants internationaux exclusifs de Karisma Hotels & Resorts. « En associant un accueil exceptionnel à une palette gastronomique sophistiquée et à des options de divertissement infinies, nous sommes confiants que Holiday Villages Montenegro sera la première destination sur la côte Adriatique des clients de tous âges. »

Holiday Villages Montenegro est situé le long d’une grande plage majestueuse (Velika Plaža) à seulement 5 km de la ville historique d’Ulcinj, une destination estivale réputée, connue pour ses plages de sable fin considérées parmi les plus belles du Montenegro. L’emplacement exceptionnel de l’hôtel assure aux clients l’accès à un centre-ville dynamique avec des options touristiques innombrables : églises et mosquées historiques, musées, cafés chargés d’ambiance et les meilleurs endroits pour savourer le crépuscule. On trouvera également à proximité des points d’intérêt remarquables, avec notamment l’île d’Ada Bojana, le lac Skadar et la réserve ornithologique d’Ulcinj Salinas qui abrite des populations incroyables d’oiseaux de proie, de pélicans de Dalmatie et de flamants roses. Les aéroports les plus proches de l’hôtel sont situés à Podgorica et à Tivat, à environ 80 km.

Les réservations sont ouvertes pour des séjours à Holiday Villages Montenegro débutant à la fin de l’été 2018. Les tarifs sont proposés à partir de 152 USD la nuit, avec une remise pouvant atteindre 20 % dans le cadre de l’offre spéciale inaugurale. Pour faire une réservation, composez le 1-866-527-4762 ou rendez-vous sur http://karismaadriatic.com/Hotels-Resorts/Holiday-Villages-Montenegro/.

Karisma Hotels & Resorts, un ensemble primé d’hôtels de luxe qui possède et gère des propriétés en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe, est propriétaire d’un impressionnant portefeuille de propriétés, parmi lesquelles figurent El Dorado Spa Resorts by Karisma, Azul Beach Resorts by Karisma, Generations Resorts by Karisma, Karisma Villas, Allure Hotels by Karisma, Hidden Beach Resort by Karisma, Nickelodeon Hotels & Resorts, Sensatori Resorts, Sensimar Resorts, et Karisma Hotels Adriatic. Ces propriétés ont reçu certaines des récompenses les plus prestigieuses du secteur hôtelier, figurant notamment dans la liste des « 100 meilleurs hôtels au monde » de Conde Nast Traveler, dans celle des « 30 meilleurs hôtels de Cancún », également établie par Conde Nast Traveler, se classant parmi les « hôtels les plus romantiques » comme choix du voyageur TripAdvisor®, et ayant reçu les cotes « Cinq Diamants » ou « Quatre Diamants » décernées par l’AAA. Karisma est reconnu à l’échelle mondiale pour son approche créative de la gestion hôtelière et ses produits innovants. Pour réserver, et pour consulter la liste complète des propriétés de Karisma, rendez-vous sur www.karismahotels.com.

