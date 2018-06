Karisma Hotels & Resorts eröffnet im Spätsommer 2018 Holiday Villages Montenegro

MIAMI, Florida--(BUSINESS WIRE)--Jun 12, 2018--Karisma Hotels & Resorts, eine preisgekrönte Luxushotelkette, die Anlagen in Lateinamerika, der Karibik und Europa besitzt und verwaltet, ist hoch erfreut, die Eröffnung von Holiday Villages Montenegro im Spätsommer 2018 bekanntzugeben. In idealer Lage an der friedvollen montenegrinischen Küste der Stadt Ulcinj mit spektakulärem Ausblick auf die Adria vereint das stylische und gehobene Hotel mit 257 Zimmern modernen Komfort und herausragende Gastlichkeit mit einfachem Glamour, das Gruppen jeder Größe ein beispielloses europäisches Urlaubserlebnis bietet.

Holiday Villages Montenegro bietet eine große Auswahl von stylischen und zeitgenössischen Unterkünften, einschließlich ausreichend Platz für kleine oder große Familien und allen wünschenswerten Annehmlichkeiten. Die Suiten reichen von geräumigen Unterkünften mit zwei Schlafzimmern und direktem Poolzugang bis zu Zimmern mit Blick auf den Garten und einladender Terrasse, die fantastische Aussicht auf die unberührten Palmenhaine der Region bietet. Die Anlage beeindruckt mit vier unglaublichen Restaurants, die allesamt wunderschöne Ausblicke sowie ein anspruchsvolles kulinarisches Angebot bieten, das die Höhepunkte der mediterranen und internationalen Küche vereint. Gäste können in einer der sechs gehobenen Bars kreative Cocktails, renommierte Weine und die besten Biere von Montenegros Brauereien genießen.

Neben der unglaublichen Lage in unmittelbarer Nähe der atemberaubenden Strände von Ulcinj mit Puderzuckersand bietet Holiday Villages Montenegro seinen Gästen verschiedenste Wellness-Optionen, einschließlich holistischer Spa-Behandlungen und einem hochmodernen Fitnesscenter, hoteleigenem Tennis- und Fußballplatz, Spielplatz, Hochseilpark und Kite Surfing-Möglichkeit am weitläufigen Velika Plaža-Strand. Die tägliche Abendunterhaltung im Open-Air-Theater des Resorts umschließt eine Reihe von Darbietungen, wie z. B. Mitsingkonzerte, Akustikkonzerte und Shows für die ganze Familie.

„Ulcinj hat noch keine luxuriösere Hoteleröffnung als die von Holiday Villages Montenegro erlebt“, so Armando Chomat, Chief Marketing Officer von Premier Worldwide Marketing, die exklusive weltweite Vertretung von Karisma Hotels & Resorts. „Dank der Mischung außergewöhnlicher Gastlichkeit mit anspruchsvollen Restauranterlebnissen und zahllosen Unterhaltungsmöglichkeiten sind wir zuversichtlich, dass Holiday Villages Montenegro zum beliebtesten Reiseziel entlang der adriatischen Küste für Gäste aller Altersklassen werden wird.“

Holiday Villages Montenegro liegt am malerischen Long Beach (Velika Plaža), nur 5 km außerhalb der historischen Stadt Ulcinj – ein beliebtes Sommerreiseziel, das für seine feinen Sandstrände bekannt ist, die zu den schönsten Stränden Montenegros zählen. Dank der erstklassigen Lage des Hotels können Gäste schnell den lebhaften Stadtkern mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten erreichen, einschließlich geschichtsträchtiger Kirchen, Moscheen, Museen, stimmungsvollen Cafés und den besten Plätzen, um den Sonnenuntergang zu genießen. Zusätzlich befinden sich ausgezeichnete Besichtigungspunkte in unmittelbarer Nähe, wie z. B. die Insel Ada Bojana, der Skutarisee, und das Vogelschutzgebiet Ulcinj Salinas, wo unglaubliche Raubvögel, Krauskopfpelikane und Flamingos zuhause sind. Die dem Hotel nächstgelegenen Flughäfen sind in Podgorica und Tivat, etwa 80 km entfernt.

Ab sofort ist Holiday Villages Montenegro für Buchungen ab Spätsommer 2018 verfügbar. Die Tarife starten bei 152 US-Dollar pro Nacht, einschließlich 20 % Rabatt als Eröffnungssonderpreis. Hotelbuchungen können telefonisch über 1-866-527-4762 oder auf http://karismaadriatic.com/Hotels-Resorts/Holiday-Villages-Montenegro/ vorgenommen werden.

Karisma Hotels & Resorts, eine preisgekrönte Luxushotelkette, die Anlagen in Lateinamerika, der Karibik und Europa besitzt und verwaltet, verfügt über ein eindrucksvolles Portfolio, das Folgendes umfasst: El Dorado Spa Resorts by Karisma, Azul Beach Resorts by Karisma, Generations Resorts by Karisma, Karisma Villas, Allure Hotels by Karisma, Hidden Beach Resort by Karisma, Nickelodeon Hotels & Resorts, Sensatori Resorts, Sensimar Resorts sowie Karisma Hotels Adriatic. Die Anlagen wurden mit den höchsten Auszeichnungen der Branche geehrt, darunter Conde Nast Traveler’s „Top 100 Hotels in the World“, Conde Nast Traveler’s „Top 30 Hotels in Cancun“, TripAdvisor® Traveler’s Choice „Best Hotels for Romance“ sowie AAA’s „Five Diamond Award“ und „Four Diamond Award“. Karisma hat weltweite Anerkennung für sein kreatives Konzept in den Bereichen Hotelmanagement und Produktinnovationen erhalten. Für Buchungen und eine vollständige Liste der Anlagen von Karisma gehen Sie bitte zu www.karismahotels.com.

