Universal Design Studio et Map Project Office rejoignent AKQA, pour mutualiser l'expérience, l'architecture et le design industriel

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--juin 12, 2018--L'agence d'innovation AKQA s'apprête à former une alliance pionnière avec l'activité d'architecture et de design intérieur d'Universal Design Studio, et la firme de conseil en design industriel Map Project Office, dans le cadre d'une démarche qui réinvente le concept d'un groupe de design du 21 e siècle.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180612006081/fr/

Ajaz Ahmed, Jay Osgerby and Edward Barber today announce Universal Design Studio and Map Project Office will join AKQA, integrating experience, architecture and industrial design (Photo: Business Wire)

Dans l'optique de mettre en place ce nouveau rapprochement collaboratif, AKQA, une société WPP, a acquis une participation majoritaire dans Universal Design Studio et Map Project Office, qui resteront toutes deux des sociétés distinctes, et leurs cofondateurs Edward Barber et Jay Osgerby continueront de superviser la stratégie en tant que membres du conseil d'administration.

En positionnant stratégiquement le trio de pratiques interdisciplinaires primées au sein d'un partenariat novateur, les studios offriront dorénavant des services intégrés et optimisés par leur expertise et leur approche combinées au service du design pour l'ère numérique.

Grâce à un travail collectif entre les équipes, les géographies et les clients, le groupe concevra des solutions intuitives, esthétiques et interactives en vue d'abaisser les barrières artificielles existant actuellement entre les interfaces, les espaces que nous habitons et les objets que nous utilisons dans un monde de plus en plus connecté. En prenant conscience que les environnements construits et numériques ne sont plus conçus indépendamment les uns des autres, et avec des progrès continus dans les sciences des matériaux, des données et cognitives, les pratiques créatives jouissent d'un positionnement unique pour concevoir des points de contact connectés dans les domaines physiques et numériques sur l'ensemble de l'écosystème client.

Edward Barber et Jay Osgerby, cofondateurs d'Universal Design Studio et Map Project Office, déclarent: "Nous sommes ravis de mettre sur pied une communauté qui partage notre éthique en termes de collaboration et d'innovation.Une si grande partie de nos vies a été transformée par le numérique au cours de ces dernières années, et ce nouveau partenariat avec AKQA nous donnera l'opportunité de redéfinir l'interface entre l'architecture, les produits et le design des expériences. Cela représente l'avenir pour nous."

Ajaz Ahmed, chef de la direction d'AKQA, déclare: "Admirant les travaux d'Edward et de Jay depuis plus de 20 ans, cette collaboration est la concrétisation d'un rêve de plusieurs décennies. C'est le point d'orgue d'une vision prometteuse qui incarne l'esprit d'invention que nous avons toujours défendu; pour repousser les limites et résoudre les problèmes de manières imprévues. Nous accueillons fièrement les équipes d'Universal Design Studio et de Map Project Office et leur philosophie, et nous nous réjouissons à l'idée de découvrir ensemble de nouvelles possibilités et perspectives durables."

En tant qu'innovateurs primés dans leurs domaines respectifs, les trois pratiques de design créeront un nouvel environnement sous le même toit dans le studio londonien d'AKQA à St John’s Lane, Smithfield, en vue de promouvoir la collaboration dans chacune des disciplines, tout en mettant en place des bases dans les bureaux clefs d'AKQA à l'international. Pour aider les clients à appréhender les opportunités et les défis de l'avenir, un laboratoire de recherche dédié sera également établi dans la construction du site de Smithfield, où les équipes des trois disciplines collaboreront sur des projets auto-générés.

Avec les employés d'Universal Design Studio et de Map Project Office, AKQA emploie environ 2 100 professionnels dans 23 studios aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique.

[Fin]

Notes aux rédacteurs

Pour de plus amples informations à propos de ce nouveau partenariat: http://www.akqa.com/news/articles/2018-06-11-universal-design-studio_map-project-office-join-AKQA/

À propos d'AKQA

Fondé en 1994 par son CEO, Ajaz Ahmed, AKQA est une agence internationale de design et d'innovation de renom. La société a reçu plus de vingt prix Agency of the Year, est arrivée deux fois en tête du classement Design Week et a remporté le Queen’s Award for Enterprise Innovation, plus haute distinction pour les entreprises britanniques. AKQA, une société WPP, emploie environ 2 000 professionnels dans 23 studios. En mars 2018, AKQA s'est hissée à la plus haute place de l'évaluation indépendante 2018 de Gartner pour sa capacité d'exécution, qui compare les capacités de transformation des cabinets de conseil, agences et intégrateurs de système. www.akqa.com

À propos d'Universal Design Studio

Créé en 2001, Universal Design Studio a vu le jour en réponse à la demande croissante pour l'esthétique exclusive de design et l'utilisation innovante de matériaux de Barber & Osgerby dans le contexte architectural et de design intérieur. Sous la direction de ses co-directeurs Hannah Carter Owers et Jason Holley, et de son directeur général Andrew Graham, Universal Design Studio s'est récemment vu décerner le prestigieux prix 2018 Building Design Interior Architect of the Year, et travaille à l'international sur des projets d'établissements de détail, hôteliers, administratifs, culturels et des galeries. Universal Design Studio a collaboré avec des clients comme Ace Hotels, Frieze, le Design Museum et le Science Museum. www.universaldesignstudio.com

À propos de Map Project Office

Créé en 2012, Map Project Office est une firme de conseils créatifs adoptant une approche stratégique du design industriel et de la conception de l'expérience utilisateur. Dirigé par ses co-directeurs Alex Hulme et Will Howe, et son directeur général Andrew Graham, l'équipe grandissante de Map est un regroupement multidisciplinaire de designers industriels aguerris, de stratèges et de spécialistes en innovation. Nommé en 2016 comme Agency of the Year par Creative Review et Most Innovative Companies par Fast Company, ses clients comptent parmi des innovateurs de renommée internationale et des marques mondiales comme IBM, Google et Yamaha, ainsi que des institutions culturelles et des startups ambitieuses comme Kano et BeeLine. www.mapprojectoffice.com

À propos d'Edward Barber et Jay Osgerby

Les divers travaux d'Edward Barber et Jay Osgerby couvrent le design industriel, le mobilier, l'éclairage et les installations spécifiques. Tous deux docteurs honoris causa dans les arts, leur approche multidisciplinaire et axée sur la recherche du design se répand dans les trois studios fondés par le duo; Barber & Osgerby (1996), Universal Design Studio (2001) et Map Project Office (2012). En 2007, Edward Barber et Jay Osgerby ont reçu le prix Royal Designers for Industry de la Royal Society of Arts, et en 2013 les concepteurs ont tous deux reçu un OBE pour leurs services dans le secteur du design.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180612006081/fr/

CONTACT: Pour les relations avec les médias et des renseignements complémentaires:

Camron PR

Maxine Rushworth

maxine.rushworth@camronpr.com

020 7420 1700

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE NORTH AMERICA CANADA

INDUSTRY KEYWORD: ARCHITECTURE INTERIOR DESIGN COMMUNICATIONS ADVERTISING MARKETING CONSTRUCTION & PROPERTY

SOURCE: AKQA and Universal Design Studio and Map Project Office

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/12/2018 11:28 AM/DISC: 06/12/2018 11:28 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180612006081/fr