Una versión modernizada de puentes flotantes motorizados para el ejército francés

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--jun. 12, 2018--El puente flotante motorizado (PFM) del Grupo CNIM es una solución especializada para cruzar ríos y obstáculos similares, utilizada por varios ejércitos en Francia, así como en Italia, Suiza y Malasia. Con dos configuraciones posibles, puente y ferry, el PFM ofrece una ventaja táctica: se puede desplegar fácilmente, en poco tiempo y con una cantidad mínima de hombres; no necesita embarcaciones auxiliares y goza de reconocida confiabilidad en tierra. A día de hoy, los resultados de la implementación del PFM siguen siendo inigualables.

Pilot demonstration of CNIM PFM module with the unique control system © Gilles Perbal

El Grupo CNIM anunció recientemente la adjudicación por parte de la Dirección General de Armamento de Francia de un contrato para el desarrollo y la construcción de equipos para el PFM. El objetivo es desarrollar el puente para satisfacer mejor las necesidades actuales y futuras del ejército a partir del 2019 y en tres aspectos principales:

Mantener sus capacidades a nivel operacional en el territorio francés, en especial en el marco del Plan Neptuno*. Responder a las nuevas necesidades de apoyo para las fuerzas en operaciones externas. Como ahora es transportable por aire, el PFM podrá desplegarse rápidamente en los teatros en el extranjero. Las nuevas rampas cortas, incorporadas en los módulos permitirán la construcción de un ferry de 2 módulos, con una capacidad de sustentación de más de 40 toneladas (vehículo MLC40 estándar). Finalmente, el personal a bordo de los impulsores principales ahora estará bajo protección blindada. Dotar al PFM de una nueva capacidad de transporte logístico: un sistema de bandejas extraíbles implementado desde los remolques del PFM facilitará su uso y despliegue.

Con un sistema de control único, la puerta que consta de 2 módulos puede ser controlada por un solo operador equipado con una consola inalámbrica. Además de reducir la cantidad de personal necesario para la ejecución, esta innovación otorga al PFM una ventaja adicional para realizar cruces rápidamente, especialmente de noche.

Con esta nueva versión del PFM, CNIM ofrece el equipo más adecuado para cruzar este tipo de obstáculos en todo el mundo: confiable, robusto y fácil de desplegar. El primer equipo modificado se entregará al ejército a mediados de 2019.

