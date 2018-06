Kruger Products L.P. lance les distributeurs de serviettes en rouleau et de papier hygiénique Titan® Bold

MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--juin 12, 2018--La division Away-From-Home (AFH) de Kruger Products L.P. a annoncé aujourd'hui le lancement de Titan ® Bold, une gamme totalement novatrice de distributeurs de serviettes en rouleau et de papier hygiénique pour sa collection Ultimate Washroom ®.

"Avec un design épuré ultra moderne et une magnifique finition noire, Titan ® Bold ouvre de nouveaux horizons en matière de design et de technologies des distributeurs, marquant ainsi une étape prometteuse pour Kruger Products", déclare Sandra Garcia, responsable marketing chez Kruger Products L.P., AFH. "Cette nouvelle gamme sensationnelle est le fruit de deux années de développement et d'une collaboration intensive entre les équipes d'ingénierie, de soudure et de design chez Dispensing Dynamics, une société Hunter, pour donner vie à nos designs innovants."

La nouvelle gamme Titan ® Bold comprend quatre distributeurs exclusifs de serviettes en rouleau et de papier hygiénique. Le distributeur Electronic Hybrid Roll Towel fournit une double fonctionnalité, avec un levier secondaire mécanique et une autonomie allongée. Le distributeur Smooth-Cut Roll Towel garantit une distribution aisée, nette et fluide, avec un nouveau rouleau de type "suspension", une première sur le marché nord-américain. Le distributeur Auto-Cut JBT, avec sa technologie révolutionnaire, distribue des feuilles 9” individuelles, pour réduire considérablement le gaspillage de papier et l'obstruction des toilettes, encore une première en Amérique du Nord. Le distributeur Mini-Max ® ² JBT conserve sa fiabilité et sa longévité, avec en prime en relooking moderne.

"Nous pensons que Titan ® Bold, avec son design épuré et sa technologie novatrice de distribution, réinvente ce que peuvent être les espaces sanitaires, et procure à nos clients un avantage compétitif sur un marché AFH en constante évolution", déclare Garcia.

La gamme Titan ® Bold sera disponible à la fin du printemps 2018.

À propos de Kruger Products L.P. (KPLP) KPLP est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité, d'essuie-tout et de serviettes de table pour un usage ménager, industriel et commercial. KPLP dessert le marché grand public canadien avec des marques de renom, comme Cashmere ®, Purex ®, SpongeTowels ®, Scotties ® ' et White Swan ®. Aux États-Unis, KPLP fabrique la marque White Cloud ®, ainsi que de nombreux produits de marques propres. La division Away-From-Home fabrique et distribue des solutions de haute qualité et rentables, destinées à un vaste éventail d'acteurs commerciaux et publics. KPLP emploie environ 2 500 personnes et dispose de huit usines de fabrication certifiées FSC ® COC (FSC ® C-104904) en Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.krugerproducts.com.

