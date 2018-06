Themis, L'ugv Di Milrem Robotics, Si Afferma Come Standard Del Settore

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--giu 12, 2018--Il veicolo da terra senza equipaggio (UGV, unmanned ground vehicle) THeMIS sviluppato da Milrem Robotics è diventato lo standard del settore degli UGV cingolati da terra senza equipaggio. All'edizione di quest'anno del salone Eurosatory saranno ben quattro gli UGV THeMIS esposti con tre applicazioni diverse, un numero da record.

In pochi anni dall'inizio del suo sviluppo, THeMIS è diventato il più ambito dei veicoli da terra cingolati senza equipaggio, richiamando l'attenzione di diversi produttori di armi e altri sistemi bellici come Nexter, FN Herstal, ST Kinetics, Raytheon e Threod Systems, con cui sono in corso, o sono già stati completati, progetti di integrazione.

Diversamente da altri UGV solitamente in grado di eseguire un unico compito, THeMIS è stato progettato per la dotazione con una vasta tipologia di carichi utili, per tanti compiti diversi.

Tra le possibili applicazioni vi è il funzionamento come stazione armata remota dotata di armi di piccolo o grosso calibro, la rilevazione di IED (Improvised Explosive Devices), l'utilizzo come piattaforma per droni oppure come stazione di telesorveglianza.

Tre di questi prodotti integrati saranno visibili al salone Eurosatory: il THeMIS dotato di ARX20 RWS di Nexter, il THeMIS con UAV di Threod Systems e il THeMIS con deFNder RWS targato FN Herstal, quest'ultimo esposto sia presso lo stand di FN Herstal, sia nell'area dedicata alle dimostrazioni dinamiche.

"L'integrazione tra il Tethered UAV di Threod Systems e THeMIS permette di incrementare notevolmente le capacità del sistema, che offre uno strumento ISR completamente autonomo per la raccolta di informazioni e il reporting, ma anche per la consapevolezza e la comprensione della situazione. Il sistema funge inoltre da relè radio, per ampliare la copertura della rete nell'area", ha dichiarato Villiko Nurmoja, amministratore delegato di Threod Systems.

"Il prodotto OPTIO X-20, frutto della combinazione tra la piattaforma THEMIS e la nostra soluzione RCWS ARX20 - 20mm, rappresenta un ottimo sistema perché fonde un'eccellente capacità di tiro con caratteristiche di mobilità", ha dichiarato Frédéric Bouty, direttore della divisione strategica di NEXTER.

"Il potenziale di questo concetto è illustrato dalla soluzione combinata di deFNder® Medium e di THeMIS, in cui si fondono le tecnologie e la perizia delle nostre due aziende", è stato il commento di Vincent Verleye, direttore operativo di FN Herstal. "Il valore aggiunto di questo sistema robotico armato risulta del tutto evidente e FN Herstal, in qualità di leader nell'integrazione di sistemi armati di difesa, è orgoglioso di effettuare la dimostrazione di deFNder® Medium RWS nel corso delle dimostrazioni dinamiche di Eurosatory, insieme a Milrem Robotics," ha poi proseguito.

"THeMIS di Milrem Robotics si è affermato come piattaforma estremamente popolare e ha conquistato ottime posizioni in diversi programmi di valutazione, sviluppo e test negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Norvegia, Estonia e altri paesi", è stata la dichiarazione di Kuldar Väärsi, amministratore delegato di Milrem Robotics. "E la chiave di questo successo è rappresentata dalla modularità, semplicità e solidità del nostro sistema. Il prossimo passo importante nella nostra strategia aziendale sarà incentrato sulle soluzioni di teaming autonome, con o senza equipaggio".

