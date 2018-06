Le Véhicule Terrestre Sans Pilote Thémis De Milrem Robotics Est Devenu La Norme De L'industrie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--juin 12, 2018--Le véhicule terrestre sans équipage (UGV) THéMIS, développé par Milrem Robotics est devenu la norme de l'industrie des systèmes terrestres sans pilote à traction à chenille. Cette année, au cours du salon Eurosatory, un chiffre record de quatre UGV THéMIS seront exposés dans le cadre de trois applications différentes.

A peine quelques semaines après l'initation du développement du ThéMIS, celui-ci est devenu le véhicule terrestre sans équipage le plus prisé du marché. Il a capté l'intérêt de plusieurs fabricants d'armes et d'autres systèmes de guerre tels Nexter, FN Herstal, ST Kinetics, Raytheon et Threod Systems, avec lesquels des projets d'intégration sont en cours ou déjà achevés.

Contrairement à d'autres UGV généralement capables de réaliser une tâche principale unique, le THéMIS est conçu afin d'être équipé de tout un éventail de charges utiles visant à réaliser plusieurs tâches distinctes.

Il peut notamment être utilisé comme poste de tir télécommandé basé sur des armes de petit ou de gros calibre qui permet de détecter des engins explosifs improvisés (EEI), fonctionnant comme plateforme de drones ou poste de surveillance à distance.

Au salon Eurosatory, trois produits intégrés similaires seront exposés: le THéMIS équipé du RWS ARX20 de Nexter, le THéMIS équipé de systèmes aériens sans pilote de Threod Systems et le THéMIS équipé du système RWS FNder de FN Herstal. Ce dernier sera exposé sur le stand de FN Herstal, ainsi que dans la zone de démonstrations dynamiques.

"L'intégration du système aérien sans pilote câblé de Threod Systems et de THéMIS permet de multiplier considérablement la capacité. Ce système fournit un outil de collecte de renseignements, de surveillance et de reconnaissance entièrement autonome destiné à la collecte d'informations, au reporting, à la connaissance et à la compréhension situationnelles. En outre, il fonctionne tel un relais radio afin d'élargir la couverture réseau dans la zone," a affirmé Villiko Nurmoja, PDG de Threod Systems.

"L'OPTIO X-20, qui combine la plateforme THéMIS et notre solution ARX20 - un RCWS de 20mm - constitue un système aux capacités extraordinaires qui associe d'excellentes capacités de mobilité et puissance de feu," a déclaré Frédéric Bouty, directeur de la Division de la Stratégie chez NEXTER.

"Cette solution qui combine le deFNder® Medium et le THéMIS, et fait fusionner les technologies et l'expertise de nos deux sociétés, illustre le potentiel de ce concept," a affirmé Vincent Verleye, diecteur opérationnel de FN Herstal. "La valeur ajoutée d'un tel système robotique militarisé est évidente, et FN Herstal, en qualité d'intégrateur de systèmes d'armement de défense de premier plan, est fière d'effectuer une démonstration du RWS deFNder® Medium dans le cadre des démonstrations dynamiques d'Eurosatory, aux côtés de Milrem Robotics," a-t-il ajouté.

"Le ThéMIS de Milrem Robotics est devenu une plateforme très populaire depuis que nous avons été choisis dans plusieurs programmes d'évaluation, de développement et d'essais aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Norvège, en Estonie et dans d'autres pays," a affirmé Kuldar Väärsi, PDG de Milrem Robotics. "Ceci s'explique par la modularité, la simplicité et la solidité de notre système. La prochaine étape importante de notre stratégie concernera les solutions partenaires autonomes, avec ou sans équipage," a-t-il poursuivi.

