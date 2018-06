THeMIS UGV von Milrem Robotics inzwischen Branchenstandard

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Jun 12, 2018--Das von Milrem Robotics entwickelte unbemannte Bodenfahrzeug (UGV) THeMIS ist ein Ketten-UGV, das sich zum Branchenstandard für unbemannte Bodensysteme entwickelt hat. Auf der diesjährigen Eurosatory werden rekordverdächtige vier THeMIS UGV mit drei verschiedenen Anwendungen gezeigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180612005858/de/

(Photo: Business Wire)

Bereits wenige Jahre nach Beginn der Entwicklung des THeMIS ist es das gefragteste unbemannte bodengebundene Kettenfahrzeug auf dem Markt. Es hat Interesse bei verschiedenen Waffen- und anderen Kampfsystemherstellern wie Nexter, FN Herstal, ST Kinetics, Raytheon und Threod Systems hervorgerufen, mit denen Integrationsprojekte laufen oder bereits abgeschlossen sind.

Im Gegensatz zu anderen UGV, die in der Regel nur eine Aufgabe erfüllen können, ist das THeMIS so konzipiert, dass es mit einer Vielzahl von Nutzlasten ausgestattet werden kann, um eine Reihe verschiedener Aufgaben auszuführen.

Dazu gehören die Funktion als ferngesteuerte Waffenstation mit groß- oder kleinkalibrigen Waffen, die Detektion von IED, der Betrieb als Drohnenplattform oder als Fernüberwachungsstation.

Auf der Eurosatory werden drei dieser integrierten Produkte ausgestellt: THeMIS mit der ARX20 RWS von Nexter, THeMIS mit dem UAV von Threod Systems und THeMIS mit der deFNder RWS von FN Herstal. Letztere wird auf dem Stand von FN Herstal sowie auf dem Gelände für dynamische Vorführungen ausgestellt.

„Die Integration des angebundenen UAV von Threod Systems mit THeMIS kann die Funktionen auf bemerkenswerte Weise multiplizieren. Das System bietet ein völlig autonomes ISR-Werkzeug für Informationserfassung, Berichterstattung, Lageerfassung und Lageverständnis. Darüber hinaus hat das System eine Richtfunkfunktion, um die Netzabdeckung in der Region zu erweitern“, erklärte Villiko Nurmoja, CEO von Threod Systems.

„Aus OPTIO X-20, der Kombination aus der THEMIS-Plattform und unserem ARX20 – der RCWS von 22 mm - geht ein fantastisches leistungsfähiges System hervor, indem eine herausragende Feuerkraft mit Mobilität verknüpft wird“, sagte Frédéric Bouty, Director of Strategy Department bei NEXTER.

„Die kombinierte Lösung aus deFNder® Medium und THeMIS, die die Technologien und das Know-how unserer beiden Unternehmen vereint, stellt das Potenzial des Konzepts unter Beweis“, sagte Vincent Verleye, COO von FN Herstal. „Der Mehrwert eines solchen, als Waffe einsetzbaren Robotiksystems spricht für sich selbst und FN Herstal als führender Integrator von Verteidigungswaffensystemen ist stolz darauf, neben Milrem Robotics die deFNder® Medium RWS bei dynamischen Demonstrationen vorzuführen“, ergänzte er.

„Das THeMIS von Milrem Robotics ist zu einer sehr beliebten Plattform geworden, da wir im Rahmen unterschiedlicher Bewertungs-, Entwicklungs- und Testprogramme in den USA, Großbritannien, Norwegen, Estland und anderen Ländern ausgewählt wurden“, so Kuldar Väärsi, CEO von Milrem Robotics. „Der Grund dafür ist die Modularität, Einfachheit und Robustheit unseres Systems. Der nächste große Schritt in unserer Strategie wird im Zusammenhang mit Autonomie sowie bemannten-unbemannten Teamlösungen stehen.“

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180612005858/de/

CONTACT: Milrem Robotics

Gert Hankewitz, +372 56644416

Export Director

gert.hankewitz@milrem.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE ASIA PACIFIC NORTH AMERICA FRANCE SINGAPORE MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY OTHER TECHNOLOGY

SOURCE: Milrem Robotics

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/12/2018 08:56 AM/DISC: 06/12/2018 08:55 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180612005858/de