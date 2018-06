Randstad-Studie: Unternehmen legen mehr Wert auf Arbeitsplatzqualität

ESCHBORN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Jun 12, 2018--Die meisten Arbeitnehmer sitzen den Großteil ihres Wochentags im Büro. Sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen ist deshalb besonders wichtig. Die täglichen Arbeitsbedingungen haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Motivation, Leistung und Gesundheit der Mitarbeiter und damit auch auf den Erfolg der Firma. Unternehmen haben das erkannt und richten ihre Prioritäten neu aus. Weltweit stocken 51% aller Unternehmen ihr Budget auf, um eine bessere Arbeitsplatzqualität zu schaffen. Das zeigen die Ergebnisse des aktuellen Talent Trend Reports von Randstad Sourceright.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180612005665/de/

Unternehmen haben den Wert eines ansprechenden Arbeitsplatzes erkannt und investieren mehr. (Graphic: Business Wire)

Arbeitsplatzqualität ist ein zentraler Faktor für Motivation und Produktivität der Mitarbeiter. Aber wie können Unternehmen den Arbeitsplatz verbessern? Ein Kickertisch, eine Tischtennisplatte oder Sitzecken im Büro werden oft noch als Synonym für eine entspannte Arbeitskultur gesehen. Zu einer angenehmen Erfahrung am Arbeitsplatz gehören aber auch Dinge, die es nicht zu kaufen gibt. „Wer eine bessere Arbeitsplatzqualität schaffen will, sollte sich nicht nur darauf konzentrieren, das Büro zu verschönern“, so Petra Timm, Director Group Communications Randstad Deutschland. „Offene Kommunikation und einfache Feedbackprozesse haben einen maßgeblichen Einfluss auf das Wohlbefinden der Angestellten. Mitarbeiter sind zufriedener, wenn sie in einer offenen und toleranten Atmosphäre arbeiten.“

Eine zunehmend wichtigere Rolle für die Arbeitsplatzqualität spielt außerdem die Kommunikation über digitale Tools. 47% der befragten Personalleiter haben bereits in spezielle Software investiert, die den Austausch unter Mitarbeitern fördert. „Kommunikations-Tools können persönliche Kontakte stärken und die Zusammenarbeit verbessern“, so Timm weiter. „Gerade in großen Unternehmen mit verschiedenen Standorten vereinfacht zum Beispiel ein Chatprogramm die Zusammenarbeit zwischen den Teams.“

Über die Studie

Die dargestellten Ergebnisse stammen aus einer Befragung von Randstad Sourceright. In der Online-Umfrage wurden 800 Personalleiter und Führungskräfte aus weltweit 17 Ländern befragt.

Zum kostenlosen Download der Studie gelangen Sie hier.

Über Randstad Gruppe Deutschland

Mit durchschnittlich rund 59.500 Mitarbeitern und rund 550 Niederlassungen in 300 Städten sowie einem Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro (2017) ist die Randstad Gruppe der führende Personaldienstleister in Deutschland. Randstad bietet Unternehmen unterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte. Neben der klassischen Zeitarbeit gehören zum Portfolio der Randstad Gruppe unter anderem die Geschäftsbereiche Professional Services, Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services. Mit seinen passgenauen Personallösungen ist Randstad ein wichtiger strategischer Partner für seine Kundenunternehmen. Durch die langjährige Erfahrung unter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassung sowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote für Mitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- und Führungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. Als Impulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000 einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der als Grundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamten Branche diente. Randstad ist seit 50 Jahren in Deutschland aktiv und gehört zur niederländischen Randstad N.V.: mit einem Gesamtumsatz von rund 23,3 Milliarden Euro (Jahr 2017), über 668.800 Mitarbeitern täglich im Einsatz und rund 4.800 Niederlassungen in 39 Ländern, ist Randstad einer der größten Personaldienstleister weltweit. Zur deutschen Randstad Gruppe gehören neben den Unternehmen Randstad Deutschland GmbH & Co KG auch die Unternehmen Tempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbH sowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services. Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung der Randstad Gruppe Deutschland ist Richard Jager .

Weitere Presseunterlagen und Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie auch im Internet unter

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180612005665/de/

CONTACT: Verantwortlich

Randstad Deutschland Pressestelle

Petra Timm

Fon 0 61 96 / 4 08-17 70

Fax 0 61 96 / 4 08-17 75

E-Mail:presse@randstad.de

www.randstad.de

KEYWORD: EUROPE GERMANY

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY SOFTWARE PROFESSIONAL SERVICES HUMAN RESOURCES

SOURCE: Randstad

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 06/12/2018 08:15 AM/DISC: 06/12/2018 08:15 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180612005665/de