The Meet Group lancia LOVOO Live in Italia e Spagna

NEW HOPE, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--giu 12, 2018--The Meet Group, Inc. (NASDAQ:MEET), leader nel settore delle applicazioni di incontri, ha annunciato il lancio in Italia e Spagna della funzionalità “LIVE Video” su LOVOO, l’app di dating del gruppo, più diffusa sul mercato europeo.

“Dopo Austria, Svizzera e Francia siamo lieti di annunciare l’arrivo della funzione “LIVE video” su LOVOO anche in Italia e Spagna” afferma Geoff Cook, Amministratore delegato di The Meet Group. “In anticipo sulla tabella di marcia, prevediamo di introdurre il “LIVE Video” in Germania all’inizio di questa estate.”

La funzione “Live” consente agli utenti di LOVOO di interagire in tempo reale, un modo originale per conoscere gente nuova, divertirsi e instaurare relazioni autentiche.

“Il successo di “LOVOO Live” conferma l’importanza di instaurare connessioni autentiche sopratutto nel campo del dating”, spiega Florian Braunschweig, co-fondatore di LOVOO e General Menager Europe per The Meet Group. “Un utente spende in media 15 minuti al giorno sul “LIVE Video” e circa il 2% degli utenti invia “regali”, un modo per ringraziare gli streamers della loro partecipazione attiva sull’app”.

Aggiunge Cook: “Continuiamo a constatare una grande crescita della funzione LIVE non solo in Europa ma anche su MeetMe, Skout e Tagged. Abbiamo raggiunto, la scorsa settimana, un nuovo record di 20 milioni di minuti trascorsi Live in un giorno solo, ovvero il 37% in più rispetto al giorno di picco nel mese di marzo.”

Informazioni su The Meet Group

The Meet Group (NASDAQ:MEET) è un portafoglio di app per l’intrattenimento, pensate per soddisfare l’esigenza di generare connessioni umane. Sfruttiamo una potente piattaforma di live streaming, permettendo ai nostril utenti di instaurare relazioni. Le nostre app principali – MeetMe®, LOVOO®, Skout® e Tagged® – intrattengono milioni di utenti attivi ogni giorno, generando numeri inauditi di chat, amicizie, appuntamenti e matrimoni. Le nostre app, disponibili su iPhone, iPad e Android in più lingue, combinano innovazione del prodotto con tecniche scientifiche applicate a dati complessi sia per intrattenere che per consentire di stabilire relazioni. The Meet Group genera ricavi dagli acquisti in-app, abbonamenti e pubblicità. Con sedi a New Hope, Filadelphia, San Francisco, Dresda e Berlino. Per maggiori informazioni visita themeetgroup.com e seguici su Facebook, Twitter o LinkedIn.

Informazioni su LOVOO

Fondata nel 2012, LOVOO è una delle app di dating più diffuse sul mercato Europeo., LOVOO cambia la vita delle persone cambiando il modo in cui si incontrano, grazie alla geolocalizzazione permette di conoscere persone che si trovano nelle vicinanze. Disponibile in 15 lingue. Per saperne di più visita LOVOO.com, scarica l’app su un iPhone o Android, abbonati al blog o seguici su Twitter e Facebook.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Alcune delle affermazioni del presente comunicato stampa vanno considerate dichiarazioni previsionali, secondo il significato illustrato nella legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995, compresa la possibilità che continueremo l’introduzione della funzionalità video con streaming live presso il pubblico di LOVOO, che continueremo a procedere in anticipo sul calendario previsto, che porteremo LOVOO Live in Germania nei prossimi mesi di questa estate, che il successo immediato di LOVOO Live conferma che lo streaming dal vivo è diventato importante nel contesto dell’incontro di nuove persone e della formazione di rapporti veri, che l’utente medio di Live continuerà a guardare video per oltre 15 minuti al giorno, che il 2% degli utenti di Live continueranno a premiare con omaggi chi effettua trasmissioni, che continueremo a vedere risultati convincenti da Live su MeetMe e Skout, che Tagged Live continuerà a mostrare segni di iniziare su una traiettoria simile, e che i minuti trascorsi in Live continueranno ad aumentare. Tutte le affermazioni, diverse da quelle che si riferiscono a fatti storici, vanno considerate previsionali. e parole “ritenere”, “può”, “stimare”, “continuare”, “prevedere”, “intendere”, “dovrebbe”, “pianificare”, “potrebbe”, “obiettivo”, “potenziale”, “progetto”, “probabilmente”, “aspettarsi” ed espressioni simili, nella misura in cui sono correlate a noi, identificano dichiarazioni a carattere previsionale. Abbiamo basato queste dichiarazioni a carattere previsionale soprattutto sulle nostre attuali aspettative e previsioni riguardanti eventi e andamenti dei mercati finanziari che a nostro parere potrebbero influire sulle condizioni finanziarie, sui risultati delle operazioni, sulla strategia aziendale e sulle necessità finanziarie della nostra società. I fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli indicati dalle dichiarazioni a carattere previsionale includono il rischio che le nostre applicazioni non funzionino facilmente o altrimenti come previsto, il rischio che non lanceremo ulteriori caratteristiche e aggiornamenti come previsto, il rischio che eventi imprevisti influiscano sulla funzionalità delle nostre applicazioni con i sistemi operativi mobili più diffusi, eventuali modifiche di tali sistemi operativi che degradino la funzionalità delle nostre app e altri problemi imprevisti che potrebbero influenzare negativamente l’utilizzo su dispositivi mobili. Ulteriori informazioni sui fattori di rischio che ci riguardano sono reperibili nei documenti che abbiamo presentato alla Securities and Exchange Commission (“SEC”), compreso il modulo 10-K relativo all’anno terminato il 31 dicembre 2017 e presentato alla SEC il 16 marzo 2018. Qualsiasi dichiarazione previsionale qui contenuta si riferisce solo alla data del presente comunicato stampa. Saltuariamente potrebbero emergere fattori o eventi che potrebbero far sì che i nostri risultati effettivi siano diversi e ci è impossibile prevederli tutti. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare pubblicamente alcuna dichiarazione a carattere previsionale, in seguito a nuove informazioni, sviluppi futuri o altro, salvo come potrebbe essere richiesto dalla legge.

