Drukowane wspomnienia – Ricoh wspiera walkę z chorobą Alzheimera

WARSZAWA--(BUSINESS WIRE)--cze 12, 2018--Dziś odbyło się oficjalne otwarcie platformy www.printed-memories.com. Portal powstał z myślą o wsparciu dla badań nad chorobą Alzheimera realizowanych przez Alzheimer’s Research. Na www.printed-memories.com można stworzyć kartkę ze zdjęciem symbolizującym ważne wspomnienie, która następnie zostaje wydrukowana i wysłana do odbiorcy z dowolnej części świata. Od nadawcy pobierana jest darowizna w wysokości 1 GBP (4,8 zł), a cały dochód przeznaczony jest na wsparcie Alzheimer's Research. W pełni zautomatyzowany proces produkcji i wysyłki kartek realizowany jest w Centrum Technologicznym Ricoh w Telford w Wielkiej Brytanii. Portal jest dostępny w wersji angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej i polskiej.

„Jestem niezwykle dumny z naszej inicjatywy Printed Memories – Drukowane Wspomnienia. Cieszymy się, że możemy wykorzystać możliwości oferowane przez rozwiązania Ricoh do stworzenia unikalnej kartki, która pomoże nie tylko przywrócić wspomnienia, ale również zebrać środki na walkę z chorobami demencyjnymi” – powiedział Javier Diez-Aguirre, Vice President, Corporate Marketing, CSR & Environment, Ricoh Europe.

Timothy Parry, Director of Communications and Partnerships w Alzheimer’s Research dodał: „Nasza współpraca z Ricoh to dobry przykład tego w jaki sposóbmożna wykorzystać nowoczesne technologie w szczytnym celu. Wierzymy, że dzięki wsparcie, które otrzymamy dzięki tej akcji pomoże nam do 2025 roku stworzyć pierwszą skuteczną terapię chorób demencyjnych.”

Ricoh to globalna firma z branży technologicznej. Jej rozwiązania pozwalają tworzyć nowoczesne środowisko pracy. Od ponad 80 lat Ricoh kreuje innowacje i jest wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie zarządzania dokumentami, usług IT, drukowania komercyjnego i produkcyjnego, aparatów cyfrowych i systemów produkcyjnych.

Grupa Ricoh z siedzibą w Tokio działa w około 200 krajach i regionach. W roku finansowym zakończonym w marcu 2017 r. Grupa Ricoh osiągnęła wynik sprzedaży na całym świecie w wysokości 2063 mld jenów (ok. 19,4 mld USD).

