News Services Group Célèbre 10 Années de Partenariat Avantageux avec Business Wire

Dubaï, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--juin 12, 2018--News Services Group (NSG) a célébré aujourd'hui une décennie de succès en tant que représentant exclusif de Business Wire, une société de Berkshire Hathaway et leader mondial de la distribution d'informations au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA).

M. Tony AbiHanna, Président et PDG de NSG, AETOSWire et Esmaa News, a rappelé : « Il y a dix ans, NSG a été le pionnier de la distribution d'informations dans la région, rependant ainsi à la demande des entreprises et des entités recherchant une couverture ciblée et plus large. Pour améliorer davantage nos services, nous avons rejoint Business Wire, et depuis 2008, nous sommes devenus leur représentant exclusif dans la région MENA. »

NSG est la seule entreprise de la région MENA à avoir accès à la toute dernière technologie satellitaire de Business Wire et à bénéficier de son réseau NX simultané multi-breveté permettant de diffuser directement et instantanément les actualités économiques dans les systèmes éditoriaux des principaux médias.

M. Geff Scott, PDG de Business Wire, a commenté : « Nous avons le privilège d'être représenté par AETOSWire dans la région MENA. Une décennie de partenariat témoigne d’une collaboration avantageuse et mutuellement entretenue. Avec NSG en tant que partenaire régional de Business Wire, nous sommes persuadés que nos clients ont accès à une distribution de nouvelles optimisées, de la même façon que des clients de NSG bénéficient d’une couverture internationale et de services inégalés à travers Business Wire. »

Dès lors, que les deux parties continuent à croître en matière d’expérience et en nombre - Business Wire en sa 57 ème année avec 29 bureaux et plus de 500 employés et NSG en sa 10 ème année avec 2 filiales (AETOSWire et Esmaa News) et plus de 70 employés-, les clients ne peuvent s'attendre qu'à des services inédits et innovants pour les aider à atteindre leurs objectifs de communication.

M. AbiHanna a conclu : « Cette année est une année importante pour nous ; puisque nous accomplissons plusieurs succès - le changement du nom de MENewsWire à AETOSWire, la 10 ème année de notre existence en tant qu'entreprise et le 10 ème anniversaire en tant que partenaire de Business Wire. En l'honneur de ces réussites, nous avons lancé quelques services de communication uniques en leurs genre, et plus de services qui seront prochainement annoncés. »

